https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/abdullatif-senerin-anneannesini-olduren-oglu-bedirhan-sener-psikiyatrik-gozetim-altinda-1086580866.html
Abdüllatif Şener'in anneannesini öldüren oğlu Bedirhan Şener psikiyatrik gözetim altında
Abdüllatif Şener'in anneannesini öldüren oğlu Bedirhan Şener psikiyatrik gözetim altında
Sputnik Türkiye
Anneannesini rehin alıp silahla vurarak öldüren Bedirhan Şener'in cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için psikiyatrik gözetim altına alındı. Aynı... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T12:41+0300
2024-08-07T12:41+0300
2024-08-07T12:41+0300
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Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, cezai ehliyetinin olup olmadığının tespit edilmesi için Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi. Bedirhan Şener'in hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı.Neler yaşanmıştı?Bedirhan Şener, 31 Temmuz gecesi anneannesi ile tartışan Şener, anneannesini tabancayla rehin aldı. O sırada Abdullatif Şener, sokağa çıkarak polis ekiplerine haber verdi. Bu esnada Bedirhan Şener rehin aldığı anneannesinin ölümüne sebep oldu. Eski Bakan Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren oğlu Bedirhan Şener ve olaya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:Bedirhan Şener kimdir?Ankara'nın Çankaya ilçesinde ikamet eden Bedirhan Şener, eski bakan Abdüllatif Şener'in oğludur. Bedirhan Şener’in 14 Mayıs seçimlerinden dört gün önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Meclis Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevine getirildiği iddia edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/abdullatif-senerin-oglu-bedirhan-sener-yuksek-guvenlikli-akil-hastanesine-sevk-edildi-1086402677.html
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Abdüllatif Şener'in anneannesini öldüren oğlu Bedirhan Şener psikiyatrik gözetim altında
Anneannesini rehin alıp silahla vurarak öldüren Bedirhan Şener'in cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için psikiyatrik gözetim altına alındı. Aynı zamanda Şener hakkında adli kontrol ve yurtdışı yasağı uygulandı.
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, cezai ehliyetinin olup olmadığının tespit edilmesi için Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi. Bedirhan Şener'in hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı.
Bedirhan Şener, 31 Temmuz gecesi anneannesi ile tartışan Şener, anneannesini tabancayla rehin aldı. O sırada Abdullatif Şener, sokağa çıkarak polis ekiplerine haber verdi. Bu esnada Bedirhan Şener rehin aldığı anneannesinin ölümüne sebep oldu.
Eski Bakan Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren oğlu Bedirhan Şener ve olaya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:
"Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden hayatından endişe duyarak dün akşam eşim Berrin ve annesiyle oğlum Bedirhan'ın evine gittik. Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar, O ise kapıyı acar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir. Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman Onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı. Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin açısına saygı göstermelerini bekleriz."
Ankara'nın Çankaya ilçesinde ikamet eden Bedirhan Şener, eski bakan Abdüllatif Şener'in oğludur. Bedirhan Şener’in 14 Mayıs seçimlerinden dört gün önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Meclis Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevine getirildiği iddia edilmişti.