https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/abdullatif-senerin-anneannesini-olduren-oglu-bedirhan-sener-psikiyatrik-gozetim-altinda-1086580866.html

Abdüllatif Şener'in anneannesini öldüren oğlu Bedirhan Şener psikiyatrik gözetim altında

Abdüllatif Şener'in anneannesini öldüren oğlu Bedirhan Şener psikiyatrik gözetim altında

Sputnik Türkiye

Anneannesini rehin alıp silahla vurarak öldüren Bedirhan Şener'in cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için psikiyatrik gözetim altına alındı. Aynı... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T12:41+0300

2024-08-07T12:41+0300

2024-08-07T12:41+0300

abdüllatif şener

bedirhan şener

rehine

türkiye

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Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, cezai ehliyetinin olup olmadığının tespit edilmesi için Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi. Bedirhan Şener'in hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı.Neler yaşanmıştı?Bedirhan Şener, 31 Temmuz gecesi anneannesi ile tartışan Şener, anneannesini tabancayla rehin aldı. O sırada Abdullatif Şener, sokağa çıkarak polis ekiplerine haber verdi. Bu esnada Bedirhan Şener rehin aldığı anneannesinin ölümüne sebep oldu. Eski Bakan Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren oğlu Bedirhan Şener ve olaya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:Bedirhan Şener kimdir?Ankara'nın Çankaya ilçesinde ikamet eden Bedirhan Şener, eski bakan Abdüllatif Şener'in oğludur. Bedirhan Şener’in 14 Mayıs seçimlerinden dört gün önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Meclis Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevine getirildiği iddia edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/abdullatif-senerin-oglu-bedirhan-sener-yuksek-guvenlikli-akil-hastanesine-sevk-edildi-1086402677.html

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