https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/rusyada-gizli-arsivler-aciliyor-ingiltere-ve-fransanin-sovyetlere-saldiri-plani-gun-isigina-1087210069.html

Rusya’da gizli arşivler açılıyor: İngiltere ve Fransa’nın Sovyetler’e saldırı planı gün ışığına çıkarıldı

Rusya’da gizli arşivler açılıyor: İngiltere ve Fransa’nın Sovyetler’e saldırı planı gün ışığına çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Askeri Arşivi, İngiltere ve Fransa’nın Sovyetler Birliği’ne karşı savaş başlatarak Kafkasya ve kuzey yönlerinden saldırma planlarına ilişkin... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T11:16+0300

2024-08-24T11:16+0300

2024-08-24T11:28+0300

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Sovyetler Birliği İçişleri Bakanı Lavrentiy Beriya’nın Savunma Bakanı Kliment Voroşilov’a 1940 yılında yazdığı mektup yayınlandı. Mektupta, İngiltere ve Fransa’nın oluşturduğu Yüksek Askeri Konsey’in Sovyetler Birliği’ne karşı savaş başlatma kararı aldığı ifade edildi.Sovyetler Birliği’nin devlet güvenliğinden sorumlu İçişleri Halk Komiserliği’nin (NKVD) Fransa’nın başkenti Paris’teki ajanının, Yüksek Askeri Konsey'in son toplantısında Sovyetler Birliği’ne karşı askeri harekat başlatılması yönünde karar alındığını bildirdiği aktarılan mektupta, “Ana hedef, müttefiklere göre Sovyetler Birliği’ne ağır darbe indirecek olan Leningrad’ın ele geçirilmesi” dendi.Yüksek Askeri Konsey’in, Finlandiya'ya Kanada birliklerini gönderme ve Petsamo limanını ele geçirme kararını verdiği bildirilirken söz konusu limanın Rusya’nın kuzeyindeki Murmansk ve Arhangelsk kentlerine yönelik eylemlerde bir köprübaşı olarak kullanılması planlanıyordu.Mektuba göre, Sovyetler Birliği’ne karşı savaş başlatma fikrinin en büyük destekçileri generaller Ironside, Gamlen, Weygand ve Gort’tu. Bu generallerin Sovyet-Finlandiya savaşından yararlanmaya, bu savaşa tarafsız ülkeleri çekme ve Sovyetler Birliği’ne sadece Kafkasya üzerinden değil kuzeyden de darbe indirme kararı aldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240305/nariskin-abd-ve-ingiltere-rusyaya-karsi-yikici-faaliyetlerde-yer-aliyor-1081419618.html

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