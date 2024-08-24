https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/yerlikaya-duyurdu-eskisehirde-74-adrese-uyusturucu-baskini-yapildi-100-kisi-tutuklandi--1087204739.html

Yerlikaya duyurdu: Eskişehir'de 74 adrese uyuşturucu baskını yapıldı, 100 kişi tutuklandı

Yerlikaya duyurdu: Eskişehir'de 74 adrese uyuşturucu baskını yapıldı, 100 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucuya karşı Eskişehir merkezli olmak üzere 11 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-34' operasyonları sonucu 103 şüphelinin... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T09:50+0300

2024-08-24T09:50+0300

2024-08-24T09:50+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

eskişehir

uyuşturucu

uyuşturucu imalatı

sentetik uyuşturucu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, 11 ilde 'Narkoçelik-34' adı verilen geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Eskişehir merkezli operasyonlarda 150 ekip, 500 personel, 11 narkotik dedektör köpeği ve hava destekli unsurlar yer aldı. 74 adrese yapılan baskınlarda, internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak kripto parayla ödeme aldıkları tespit edilen 103 şüpheli yakalandı ve bunlardan 100’ü tutuklandı. Operasyon yüzde 97 başarı oranıyla tamamlandı.

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içişleri bakanlığı, eskişehir, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu