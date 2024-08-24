https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/yassi-hoyukte-2-bin-800-yillik-nohut-bugday-kayisi-cekirdegi-uzum-ve-sarimsak-taneleri-bulundu-1087227475.html

Yassı Höyük'te 2 bin 800 yıllık nohut, buğday, kayısı çekirdeği, üzüm ve sarımsak taneleri bulundu

Yassı Höyük'te 2 bin 800 yıllık nohut, buğday, kayısı çekirdeği, üzüm ve sarımsak taneleri bulundu

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'taki Yassı Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 800 yıl öncesine ait karbonlaşmış 21 kilogram nohut, kayısı çekirdeği, buğday, üzüm ve... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T19:41+0300

2024-08-24T19:41+0300

2024-08-24T19:42+0300

yaşam

kahramanmaraş

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kazı

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sarımsak

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Afşin ilçesi Tanır Mahallesi'ndeki höyükte, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve katkılarıyla 2021'den bu yana Ahi Evran Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Baştürk başkanlığında kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor.Çalışmalarda, milattan önce 6 bin ile milattan sonra 275 yılları arasında kesintisiz süren 9 farklı tabakanın varlığı tespit edildi.Arkeolojik kazı çalışmaları sırasında bulunan karbonlaşmış nohut, kayısı çekirdeği, buğday, üzüm ve sarımsak taneleri gibi bulgular ise bölgenin tarım açısından zenginliğini ortaya koyuyor.Kazı Başkanı Elif Baştürk, AA muhabirine, buldukları karbonlaşmış tarım ürünlerinin, bölgenin tarımsal potansiyeli ve çeşitliliğinin ne kadar eskiye dayandığını gösterdiğini söyledi.Höyükte, Geç Demir Çağ ve literatürde 'Akhaemenid (Pers İmparatorluğu) dönemi' olarak adlandırılan yapılarla bağlantılı buluntulara rastladıklarını anlatan Baştürk, "Özellikle Roma tabakalarının hemen altında tespit ettiğimiz bu yapılar, iki birimli açık avlu etrafına yerleştirilmiş odalar ve bu odalarla hem mekan içleri hem de dışlarında son derece özenli yapılmış farklı tipte taşların kullanılarak işlendiği döşemeli alanlardan oluşuyor" diye konuştu.'Yassı Höyük bir idari merkez olabilir'Kazı çalışmaları sırasında tabakalardan çıkarılan bulgular ile mimarinin genel özelliklerinin Yassı Höyük'ün yerel bir yönetime ait idari merkez olabileceğine dair güçlü ipucu sunduğunu dile getiren Baştürk, "Bu özellikleriyle zaten özel nitelikli bir yapı olduğunu anlayabiliyoruz ancak bizim için burada daha önemli olan bulgular, mekan içi alan olarak adlandırdığımız yerde açığa çıkarılan mermer, serpantin ve harzburjit gibi farklı taşlardan yapılmış 8 mermer tabak. Bu tabakların özelliği, son derece güzel, ince bir işçilikle işlenmiş ve benzerleri sadece Akhaemenid yönetim merkezleri ya da daha erken Asur saray yapıları içerisinde ele geçen, özellikle elit bir kesimin varlığına ya da kullanımına tahsis edilmiş prestij objeleri olması" dedi.Baştürk, bölgede ortaya çıkardıkları tarımsal bulgulara ilişkin ise şunları söyledi:Tescilli Koçovası sarımsağının üretimi 2 bin 800 yıl öncesine dayanıyor olabilirAfşin'in coğrafi işaretli ürünü Koçovası sarımsağının üretimin 2 bin 800 yıl öncesine dayanabileceğini gösteren bulgular ortaya çıkarıldığını anlatan Baştürk açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/bulgular-neolitik-cagda-bilim-prensiplerinin-temelinin-kavrandigini-ortaya-koydu-1087220795.html

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kahramanmaraş, afrin, kültür ve turizm bakanlığı, kazı, arkeolojik kazı, nohut, buğday, üzüm, sarımsak