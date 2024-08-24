https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/bulgular-neolitik-cagda-bilim-prensiplerinin-temelinin-kavrandigini-ortaya-koydu-1087220795.html
Bulgular, Neolitik Çağ'da 'bilim prensiplerinin temelinin' kavrandığını ortaya koydu
Bulgular, Neolitik Çağ'da 'bilim prensiplerinin temelinin' kavrandığını ortaya koydu
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Araştırmacılar, yaklaşık 6 bin yıllık olduğu tahmin edilen ve İspanya'da bulunan Dolmen de Menga Sit Alanı'nı inceleyerek Neolitik Çağ'daki insanların fizik... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T16:10+0300
2024-08-24T16:10+0300
2024-08-24T16:10+0300
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Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, Dolmen de Menga'nın muhtemel inşa süreci incelendi.Söz konusu inceleme, yüksek çözünürlüklü lazer taramasından elde edilen verilerin yanı sıra daha önceki kazıların yayınlanmamış fotoğraf ve diyagramları kullanılarak yapıldı.İnceleme sonucu araştırmacılar, yapıyı inşa eden neolitik dönem insanlarının fizik, geometri, jeoloji ve mimari konusunda 'iyi bir temel anlayışa' sahip olduğunu ortaya koydu.'Devasa' taşların kırılmadan alana taşınması için 'özel dikkat' gerektiğinin altını çizen araştırmacılar, taşların nakliyesi için ahşap rayların kullanılmış olabileceğini kaydetti.Araştırmacılardan Leonardo Garcia Sanjuan, "Bu insanların üzerinde çalışacakları bir taslakları ya da bildiğimiz kadarıyla daha önce böyle bir şey inşa etme deneyimleri yoktu. Yine de anıtı yaklaşık 6 bin yıl boyunca sağlam tutacak bir şekilde devasa taş blokları nasıl bir araya getireceklerini anladılar" ifadelerini kullandı.Sanjuan, 'en azından temel bilim anlayışına sahip olmadan' bunun mümkün olmadığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/hirsizlik-yapmak-icin-girdigi-evde-kitap-okumaya-dalinca-yakalandi-okumaya-basladim-ve-buyulendim-1087149204.html
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neolitik çağ, neolitik, mimari, inşaat, fizik, matematik, geometri, jeoloji
neolitik çağ, neolitik, mimari, inşaat, fizik, matematik, geometri, jeoloji
Bulgular, Neolitik Çağ'da 'bilim prensiplerinin temelinin' kavrandığını ortaya koydu
Araştırmacılar, yaklaşık 6 bin yıllık olduğu tahmin edilen ve İspanya'da bulunan Dolmen de Menga Sit Alanı'nı inceleyerek Neolitik Çağ'daki insanların fizik, geometri, jeoloji ve mimari konularında 'iyi bir temel anlayışa' sahip olduğunu ortaya koydu.
Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, Dolmen de Menga'nın muhtemel inşa süreci incelendi.
Söz konusu inceleme, yüksek çözünürlüklü lazer taramasından elde edilen verilerin yanı sıra daha önceki kazıların yayınlanmamış fotoğraf ve diyagramları kullanılarak yapıldı.
İnceleme sonucu araştırmacılar, yapıyı inşa eden neolitik dönem insanlarının fizik, geometri, jeoloji ve mimari konusunda 'iyi bir temel anlayışa' sahip olduğunu ortaya koydu.
'Devasa' taşların kırılmadan alana taşınması için 'özel dikkat' gerektiğinin altını çizen araştırmacılar, taşların nakliyesi için ahşap rayların kullanılmış olabileceğini kaydetti.
Araştırmacılardan Leonardo Garcia Sanjuan, "Bu insanların üzerinde çalışacakları bir taslakları ya da bildiğimiz kadarıyla daha önce böyle bir şey inşa etme deneyimleri yoktu. Yine de anıtı yaklaşık 6 bin yıl boyunca sağlam tutacak bir şekilde devasa taş blokları nasıl bir araya getireceklerini anladılar" ifadelerini kullandı.
Sanjuan, 'en azından temel bilim anlayışına sahip olmadan' bunun mümkün olmadığını kaydetti.