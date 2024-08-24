https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/uzayda-mahsur-kalmislardi-nasa-astronotlarin-donecekleri-tarihi-acikladi-1087228360.html
Uzayda 'mahsur' kalmışlardı: NASA astronotların dönecekleri tarihi açıkladı
Uzayda 'mahsur' kalmışlardı: NASA astronotların dönecekleri tarihi açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Direktörü Nelson, Boeing Starliner mürettebatının Şubat 2025'te dünyaya döndürülmesinin planlandığını dile getirdi. 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T21:15+0300
2024-08-24T21:15+0300
2024-08-24T21:15+0300
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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
bill nelson
starliner
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Direktörü Bill Nelson, programın ayrıntılarının yakında görüşüleceğini söyledi.Boeing tarafından NASA ile yapılan sözleşme çerçevesinde inşa edilen Starliner Uzay Aracı, 5 Haziran 2024 tarihinde NASA astronotları Barry Wilmore ve Sunita Williams ile birlikte ilk insanlı uçuşuna çıkmıştı. Gemi yaklaşık 26 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmış ve tüm teknik sorunlara rağmen Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla kenetlenmişti. Starliner'ın istasyona yönelik insanlı test görevinin başlangıçta yaklaşık bir hafta sürmesi planlanmıştı.Nelson açıklamasında, "ABD Boeing Corporation'a ait CST-100 Starliner uzay aracının mürettebatı olan astronotlar Barry Wilmore ve Sunita Williams, Şubat 2025'te yörüngeden Dünya'ya dönecek" dedi.Nelson açıklamasında ayrıca astronotların SpaceX aracıyla Dünya'ya dönmesi gerekeceğini, Starliner'ın itme sistemindeki sorunların mürettebatı taşımak için 'çok riskli' olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/uzayda-mahsur-kalmislardi-amerikali-astronotlarin-durumu-hala-belirsiz-1086854515.html
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nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), bill nelson, starliner, boeing, spacex
nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), bill nelson, starliner, boeing, spacex
Uzayda 'mahsur' kalmışlardı: NASA astronotların dönecekleri tarihi açıkladı
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Direktörü Nelson, Boeing Starliner mürettebatının Şubat 2025'te dünyaya döndürülmesinin planlandığını dile getirdi.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Direktörü Bill Nelson, programın ayrıntılarının yakında görüşüleceğini söyledi.
Boeing tarafından NASA ile yapılan sözleşme çerçevesinde inşa edilen Starliner Uzay Aracı, 5 Haziran 2024 tarihinde NASA astronotları Barry Wilmore ve Sunita Williams ile birlikte ilk insanlı uçuşuna çıkmıştı. Gemi yaklaşık 26 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmış ve tüm teknik sorunlara rağmen Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla kenetlenmişti. Starliner'ın istasyona yönelik insanlı test görevinin başlangıçta yaklaşık bir hafta sürmesi planlanmıştı.
Nelson açıklamasında, "ABD Boeing Corporation'a ait CST-100 Starliner uzay aracının mürettebatı olan astronotlar Barry Wilmore ve Sunita Williams, Şubat 2025'te yörüngeden Dünya'ya dönecek" dedi.
Nelson açıklamasında ayrıca astronotların SpaceX aracıyla Dünya'ya dönmesi gerekeceğini, Starliner'ın itme sistemindeki sorunların mürettebatı taşımak için 'çok riskli' olduğunu söyledi.