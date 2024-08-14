https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/uzayda-mahsur-kalmislardi-amerikali-astronotlarin-durumu-hala-belirsiz-1086854515.html

Uzayda mahsur kalmışlardı: 'Amerikalı astronotların durumu hala belirsiz'

Uzayda mahsur kalmışlardı: 'Amerikalı astronotların durumu hala belirsiz'

Sputnik Türkiye

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing mekiğinin arızalanması sonucu yaklaşık iki aydır uzay istasyonunda mahsur kalan iki astronotunun gelecek yıla... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T22:14+0300

2024-08-14T22:14+0300

2024-08-14T22:14+0300

nasa

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

starliner

boeing

spacex

mahsur kalma

uzay

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NASA, aslında iki hafta için uzay istasyonuna gönderilen ancak Boeing'in Starliner mekiğinin arızalanması sonucu uzay istasyonunda haziran başından beri mahsur bekleyen iki astronotun Dünya'ya dönüşüne ilişkin açıklamada bulundu.Basın toplantısında konuşan NASA'nın uzay operasyonları misyonu yöneticilerinden Ken Bowersox, astronotların dönüşüne ilişkin kesin bir tarih olmadığını duyurdu.Bowersox, uzay istasyonunda kalan Butch Wilmore ve Suni Williams adlı astronotların SpaceX'in 2025 Şubat’ta yapacağı sefere kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tutulup tutulmayacağına ilişkin kararının birkaç hafta içinde alınacağını açıkladı.Bowersox, ayrıca arızalı Boeing mekiğini Dünya'ya boş olarak dönmesini sağlayıp sağlamama konusunda da henüz karara varılmadığını dile getirerek, "Starliner'ı eve getirmek için zamanımız var ve bu zamanı akıllıca kullanmak istiyoruz" dedi.Starliner mekiğindeki sorunun giderilmesini bekleme seçeneği dışında, SpaceX'in Şubat 2025'teki seferinde 4 astronot yerine iki koltuğun boş gönderilip Wilmore ile Williams'ın bu mekikle geri getirilmesi ihtimalinin de astronotları kurtarmak için düşünülen seçenekler arasında yer aldığı ifade edildi.'Nasıl ve ne zaman döneceklerine dair kesin bilgi yok'Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı. Helyum sızıntısı tespit edilen Starliner mekiğinde yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve Dünya'ya dönüşü dört kez ertelenmişti.Uzay istasyonunda bir hafta geçirmeleri planlanan NASA astronotlarının dönüş tarihi ve nasıl dönecekleri konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/1-haftaligina-uzaya-giden-astronotlar-geri-donemiyor-6-ay-boyunca-uzayda-mahsur-kalacaklar--1086697102.html

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Sputnik Türkiye

nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), starliner, boeing, spacex, mahsur kalma, uzay