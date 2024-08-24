https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesinde-esir-aldigi-115-rus-askeri-ulkelerine-dondu-1087216278.html
Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nde esir aldığı 115 Rus askeri ülkelerine döndü
Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nde esir aldığı 115 Rus askeri ülkelerine döndü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nde esir aldığı 115 Rus askerin ülkelerine döndüğünü duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE)... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T14:44+0300
2024-08-24T14:44+0300
2024-08-24T15:27+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
ukrayna ordusu
kursk
kursk bölgesi
esir
belarus
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101384/11/1013841102_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_44d7f3dcf9b0f9b55f003dacd5fe325c.jpg
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı devam ederken Moskova ve Kiev, esir askerlerin takas sürecini de sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kursk Bölgesi’nde Kiev'in kontrolündeki topraklarda esir düşen 115 askerin Rusya'ya döndüğü ifade edildi.Kiev'le yapılan takas kapsamında 115 Ukrayna askerinin de karşı tarafa teslim edildiğini bildirdi.Özgürlüğüne kavuşan askerlerin Belarus’ta bulunduğu, onlara gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlandığı ve yakınlarıyla iletişim kurma fırsatı verildiği ifade edildi. Bu kişilerin Savunma Bakanlığı'nın sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulacağı belirtildi.Bakanlık, BAE'nin Moskova ve Kiev arasındaki takas sürecinde arabuluculuk yaptığını da kaydetti.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos günü Rusya’nın Kursk Bölgesi’ni işgal etme amacıyla taarruza geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukraynalı birliklerin ilerleyişinin durdurulduğunu bildirmişti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 23 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 5 bin 100'den fazla asker ve 69 tank kaybetti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/ozel-askeri-harekat-bolgesinde-2-binden-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1087216086.html
rusya
ukrayna
kursk
kursk bölgesi
belarus
birleşik arap emirlikleri (bae)
bae
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101384/11/1013841102_0:0:721:541_1920x0_80_0_0_9d65856e4a3dbe8714e29978c020441f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, kursk, kursk bölgesi, esir, belarus, birleşik arap emirlikleri (bae), bae, takas, esir takası
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, kursk, kursk bölgesi, esir, belarus, birleşik arap emirlikleri (bae), bae, takas, esir takası
Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nde esir aldığı 115 Rus askeri ülkelerine döndü
14:44 24.08.2024 (güncellendi: 15:27 24.08.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nde esir aldığı 115 Rus askerin ülkelerine döndüğünü duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) takas sürecinde arabuluculuk yaptığı belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı devam ederken Moskova ve Kiev, esir askerlerin takas sürecini de sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kursk Bölgesi’nde Kiev'in kontrolündeki topraklarda esir düşen 115 askerin Rusya'ya döndüğü ifade edildi.
Kiev'le yapılan takas kapsamında 115 Ukrayna askerinin de karşı tarafa teslim edildiğini bildirdi.
Özgürlüğüne kavuşan askerlerin Belarus’ta bulunduğu, onlara gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlandığı ve yakınlarıyla iletişim kurma fırsatı verildiği ifade edildi. Bu kişilerin Savunma Bakanlığı'nın sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulacağı belirtildi.
Bakanlık, BAE'nin Moskova ve Kiev arasındaki takas sürecinde arabuluculuk yaptığını da kaydetti.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos günü Rusya’nın Kursk Bölgesi’ni işgal etme amacıyla taarruza geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukraynalı birliklerin ilerleyişinin durdurulduğunu bildirmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 23 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 5 bin 100'den fazla asker ve 69 tank kaybetti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.