https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/ozel-askeri-harekat-bolgesinde-2-binden-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1087216086.html
Özel askeri harekat bölgesinde 2 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Özel askeri harekat bölgesinde 2 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde 2 bin 120 Ukraynalı askerin etkisiz hale... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T13:45+0300
2024-08-24T13:45+0300
2024-08-24T13:49+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun 135 askerini etkisiz hale getirdi ve Almanya yapımı Marder dahil 3 zırhlı savaş aracını imha etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Altı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 520 asker ve bir adet ABD yapımı M113 altı zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı konum ve mevkilere geçti. Düşman, 690 kadar asker kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirerek düşmanın yedi karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı 580 asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve dört karşı saldırıyı engelledi. Yaklaşık 130 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken ABD yapımı M113 dahil iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman güçlerinin 65 askerini etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.Rus hava savunma güçleri 3 adet ABD yapımı ATACMS ve 12 adet HIMARS füzesi ile 44 İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/zelenskiy-ukrayna-ortodoks-kilisesini-yasaklayan-karari-imzaladi-1087213107.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, ukrayna, ukrayna ordusu, atacms, himars, insansız hava aracı (iha), iha, tank, zırhlı araç
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, ukrayna, ukrayna ordusu, atacms, himars, insansız hava aracı (iha), iha, tank, zırhlı araç
Özel askeri harekat bölgesinde 2 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
13:45 24.08.2024 (güncellendi: 13:49 24.08.2024)
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde 2 bin 120 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği ve 3 adet ATACMS füzesinin imha edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun 135 askerini etkisiz hale getirdi ve Almanya yapımı Marder dahil 3 zırhlı savaş aracını imha etti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Altı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 520 asker ve bir adet ABD yapımı M113 altı zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı konum ve mevkilere geçti. Düşman, 690 kadar asker kaybetti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirerek düşmanın yedi karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı 580 asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı oldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve dört karşı saldırıyı engelledi. Yaklaşık 130 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken ABD yapımı M113 dahil iki zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman güçlerinin 65 askerini etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.
Rus hava savunma güçleri 3 adet ABD yapımı ATACMS ve 12 adet HIMARS füzesi ile 44 İHA engelledi.