https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/ticaret-bakanligi-gumruk-muhafaza-ekipleri-goz-actirmiyor-56-milyon-liralik-9-luks-calinti-arac-ele-1087206141.html
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri göz açtırmıyor: 56 milyon liralık 9 lüks çalıntı araç ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri göz açtırmıyor: 56 milyon liralık 9 lüks çalıntı araç ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul, Edirne ve Mersin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 56 milyon liralık 9 lüks çalıntı araç, elektronik sigara ve metanfetamin ele geçirildi. 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T10:42+0300
2024-08-24T10:42+0300
2024-08-24T10:42+0300
türkiye
kaçakçılık
ticaret bakanlığı
lüks araç
istanbul
edirne
mersin
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli operasyonlara imza attı.Bu kapsamda Mersin'de yapılan operasyonda, çok sayıda lüks aracın limana yakın bir lokasyonda bulunduğu tespit edildi. İncelemelerde şase ve plakaları sorgulanan araçların 9'unun çalıntı olduğu belirlendi.Çalıntı lüks araçların yaklaşık 56 milyon lira değerinde olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.MİT ile ortak operasyonÖte yandan İstanbul'da Gümrük Muhafaza ekipleri, yurda giriş yapan bir tırı takibe aldı. Tır içindeki eşyaların bir depoya boşaltılacağı bilgisine ulaşan ekipler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli şekilde geniş çaplı takip başlattı.İki farklı adreste eş zamanlı yürütülen operasyonlarda çok sayıda çuvalda yaklaşık 700 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.30 bin 700 kaçak elektronik sigara ele geçirildiEdirne'de gerçekleştirilen operasyonda ise ekipler, ülkeye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen şüpheli bir tırı mercek altına aldı.Ekipler, detaylı kontrol ve aramaya tabi tutulan araçta yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 30 bin 700 elektronik sigara ele geçirdi.Her iki olayla ilgili Küçükçekmece ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/istanbulda-operasyon-40-milyon-liralik-kacak-ilac-ve-tibbi-cihaz-ele-gecirildi-1087047556.html
türkiye
istanbul
edirne
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kaçakçılık, ticaret bakanlığı, lüks araç, istanbul, edirne, mersin
kaçakçılık, ticaret bakanlığı, lüks araç, istanbul, edirne, mersin
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri göz açtırmıyor: 56 milyon liralık 9 lüks çalıntı araç ele geçirildi
İstanbul, Edirne ve Mersin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 56 milyon liralık 9 lüks çalıntı araç, elektronik sigara ve metanfetamin ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli operasyonlara imza attı.
Bu kapsamda Mersin'de yapılan operasyonda, çok sayıda lüks aracın limana yakın bir lokasyonda bulunduğu tespit edildi. İncelemelerde şase ve plakaları sorgulanan araçların 9'unun çalıntı olduğu belirlendi.
Çalıntı lüks araçların yaklaşık 56 milyon lira değerinde olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.
Öte yandan İstanbul'da Gümrük Muhafaza ekipleri, yurda giriş yapan bir tırı takibe aldı. Tır içindeki eşyaların bir depoya boşaltılacağı bilgisine ulaşan ekipler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli şekilde geniş çaplı takip başlattı.
İki farklı adreste eş zamanlı yürütülen operasyonlarda çok sayıda çuvalda yaklaşık 700 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
30 bin 700 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda ise ekipler, ülkeye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen şüpheli bir tırı mercek altına aldı.
Ekipler, detaylı kontrol ve aramaya tabi tutulan araçta yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 30 bin 700 elektronik sigara ele geçirdi.
Her iki olayla ilgili Küçükçekmece ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.