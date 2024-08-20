https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/istanbulda-operasyon-40-milyon-liralik-kacak-ilac-ve-tibbi-cihaz-ele-gecirildi-1087047556.html
İstanbul'da operasyon: 40 milyon liralık kaçak ilaç ve tıbbı cihaz ele geçirildi
İstanbul'da operasyon: 40 milyon liralık kaçak ilaç ve tıbbı cihaz ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da ilaç kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 40 milyon liralık kaçak ilaç ve tıbbı cihaz ele geçirildi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T12:15+0300
2024-08-20T12:15+0300
2024-08-20T12:15+0300
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kaçak ilaç, ilaç kaçakçılığı, sahte ilaç,
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilaç kaçakçılarının faaliyetlerinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Dört adrese eş zamanlı operasyonYapılan çalışmalarda, Kadıköy'de kaçak ve yasadışı ilaçların, tıbbi cihaz ve materyallerin bulunduğu tespit edilen 4 adrese operasyon için düğmeye basıldı. 3 işyeri ve 1 ikamet adresine operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.15 bin kutu yasadışı ilaçAdreslerde yapılan aramalarda ise, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 15 bin kutu yasadışı ilaç ve tıbbi cihaz, 13 adet kök esrar, bin 500 gram paketlenmiş esrar ve esrar yetiştirmek üzere kurulu sera düzeneği ile 2 adet tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 2'si emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon gerçekleştirilen işyerlerinin mühürlenerek kapatıldığı öğrenildi.
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istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, kaçak ilaç, ilaç kaçakçılığı, sahte ilaç,
İstanbul'da operasyon: 40 milyon liralık kaçak ilaç ve tıbbı cihaz ele geçirildi
İstanbul'da ilaç kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 40 milyon liralık kaçak ilaç ve tıbbı cihaz ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilaç kaçakçılarının faaliyetlerinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir dizi çalışma gerçekleştirdi.
Dört adrese eş zamanlı operasyon
Yapılan çalışmalarda, Kadıköy'de kaçak ve yasadışı ilaçların, tıbbi cihaz ve materyallerin bulunduğu tespit edilen 4 adrese operasyon için düğmeye basıldı. 3 işyeri ve 1 ikamet adresine operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
15 bin kutu yasadışı ilaç
Adreslerde yapılan aramalarda ise, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 15 bin kutu yasadışı ilaç ve tıbbi cihaz, 13 adet kök esrar, bin 500 gram paketlenmiş esrar ve esrar yetiştirmek üzere kurulu sera düzeneği ile 2 adet tabanca ele geçirildi.
Yakalanan şüphelilerden 2'si emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon gerçekleştirilen işyerlerinin mühürlenerek kapatıldığı öğrenildi.