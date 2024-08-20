https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/istanbulda-operasyon-40-milyon-liralik-kacak-ilac-ve-tibbi-cihaz-ele-gecirildi-1087047556.html

İstanbul'da operasyon: 40 milyon liralık kaçak ilaç ve tıbbı cihaz ele geçirildi

İstanbul'da operasyon: 40 milyon liralık kaçak ilaç ve tıbbı cihaz ele geçirildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da ilaç kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 40 milyon liralık kaçak ilaç ve tıbbı cihaz ele geçirildi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T12:15+0300

2024-08-20T12:15+0300

2024-08-20T12:15+0300

türkiye

istanbul

istanbul emniyet müdürlüğü

kaçak ilaç, ilaç kaçakçılığı, sahte ilaç,

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilaç kaçakçılarının faaliyetlerinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Dört adrese eş zamanlı operasyonYapılan çalışmalarda, Kadıköy'de kaçak ve yasadışı ilaçların, tıbbi cihaz ve materyallerin bulunduğu tespit edilen 4 adrese operasyon için düğmeye basıldı. 3 işyeri ve 1 ikamet adresine operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.15 bin kutu yasadışı ilaçAdreslerde yapılan aramalarda ise, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 15 bin kutu yasadışı ilaç ve tıbbi cihaz, 13 adet kök esrar, bin 500 gram paketlenmiş esrar ve esrar yetiştirmek üzere kurulu sera düzeneği ile 2 adet tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 2'si emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon gerçekleştirilen işyerlerinin mühürlenerek kapatıldığı öğrenildi.

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