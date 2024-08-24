https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/taksi-yok-yaniti-alinca-taksi-duragina-silahli-saldiri-duzenledi-1087219627.html

'Taksi yok' yanıtı alınca taksi durağına silahlı saldırı düzenledi

'Taksi yok' yanıtı alınca taksi durağına silahlı saldırı düzenledi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da taksi durağından 'taksi yok' yanıtı alan bir kişi, durağa silahlı saldırı düzenledi. 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T15:46+0300

2024-08-24T15:46+0300

2024-08-24T15:46+0300

türkiye

küçükçekmece

taksi

taksici

silahlı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/18/1087219470_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_31eca116edc8bf6565c6070e15a7eaae.jpg

İstanbul Küçükçekmece dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kişi taksi durağına gelip araç olup olmadığını sordu. Taksi durağı çalışanın ise, taksi olmadığını söylemesi üzerine oradan uzaklaştı. Bir saat sonra silahla gelen aynı kişi, durağa karşı silahla ateş açmaya başladı. Bu sırada taksi durağı çalışan ise adamın üzerine atlayarak içeriye doğru ateş etmesini engelledi.Olayda kimse yaralanmazken saldırgan durak çalışanları tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. Daha sonra polis olay yerinde inceleme yaptı.İki tane boş kovan bulunduSaldırıyı taksi durağı çalışanın engellediğini söyleyen durak başkanı Aydın Kılınç, “Birisi geliyor, taksi soruyor o an da aracımız yok. ‘Durakta araç yok, beklersen yardımcı oluruz’ diyoruz. Çekiyor gidiyor. Sonra geliyor, burada görevli arkadaşa silahla ateş ediyor. Üç silah sesi duyduk ama polis 2 tane boş kovan buldu. Üzerine sıkıyor ama Allah’a şükürler olsun ki yaralı yok. Ama arkadaşımıza öldürmeye ateş ediyor” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/sariyerde-ticari-taksi-soforune-silahli-saldiri-ani-goruntulendi-1086364615.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

küçükçekmece, taksi, taksici, silahlı saldırı