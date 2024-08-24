https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/taksi-yok-yaniti-alinca-taksi-duragina-silahli-saldiri-duzenledi-1087219627.html
'Taksi yok' yanıtı alınca taksi durağına silahlı saldırı düzenledi
'Taksi yok' yanıtı alınca taksi durağına silahlı saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da taksi durağından 'taksi yok' yanıtı alan bir kişi, durağa silahlı saldırı düzenledi. 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T15:46+0300
2024-08-24T15:46+0300
2024-08-24T15:46+0300
türkiye
küçükçekmece
taksi
taksici
silahlı saldırı
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İstanbul Küçükçekmece dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kişi taksi durağına gelip araç olup olmadığını sordu. Taksi durağı çalışanın ise, taksi olmadığını söylemesi üzerine oradan uzaklaştı. Bir saat sonra silahla gelen aynı kişi, durağa karşı silahla ateş açmaya başladı. Bu sırada taksi durağı çalışan ise adamın üzerine atlayarak içeriye doğru ateş etmesini engelledi.Olayda kimse yaralanmazken saldırgan durak çalışanları tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. Daha sonra polis olay yerinde inceleme yaptı.İki tane boş kovan bulunduSaldırıyı taksi durağı çalışanın engellediğini söyleyen durak başkanı Aydın Kılınç, “Birisi geliyor, taksi soruyor o an da aracımız yok. ‘Durakta araç yok, beklersen yardımcı oluruz’ diyoruz. Çekiyor gidiyor. Sonra geliyor, burada görevli arkadaşa silahla ateş ediyor. Üç silah sesi duyduk ama polis 2 tane boş kovan buldu. Üzerine sıkıyor ama Allah’a şükürler olsun ki yaralı yok. Ama arkadaşımıza öldürmeye ateş ediyor” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/sariyerde-ticari-taksi-soforune-silahli-saldiri-ani-goruntulendi-1086364615.html
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küçükçekmece, taksi, taksici, silahlı saldırı
küçükçekmece, taksi, taksici, silahlı saldırı
'Taksi yok' yanıtı alınca taksi durağına silahlı saldırı düzenledi
İstanbul'da taksi durağından 'taksi yok' yanıtı alan bir kişi, durağa silahlı saldırı düzenledi.
İstanbul Küçükçekmece dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kişi taksi durağına gelip araç olup olmadığını sordu. Taksi durağı çalışanın ise, taksi olmadığını söylemesi üzerine oradan uzaklaştı. Bir saat sonra silahla gelen aynı kişi, durağa karşı silahla ateş açmaya başladı. Bu sırada taksi durağı çalışan ise adamın üzerine atlayarak içeriye doğru ateş etmesini engelledi.
Olayda kimse yaralanmazken saldırgan durak çalışanları tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. Daha sonra polis olay yerinde inceleme yaptı.
İki tane boş kovan bulundu
Saldırıyı taksi durağı çalışanın engellediğini söyleyen durak başkanı Aydın Kılınç, “Birisi geliyor, taksi soruyor o an da aracımız yok. ‘Durakta araç yok, beklersen yardımcı oluruz’ diyoruz. Çekiyor gidiyor. Sonra geliyor, burada görevli arkadaşa silahla ateş ediyor. Üç silah sesi duyduk ama polis 2 tane boş kovan buldu. Üzerine sıkıyor ama Allah’a şükürler olsun ki yaralı yok. Ama arkadaşımıza öldürmeye ateş ediyor” diye konuştu.