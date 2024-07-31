Sarıyer’de ticari taksi şoförüne silahlı saldırı anı görüntülendi
© İHASarıyer’de ticari taksi şoförüne silahlı saldırı anı görüntülendi
© İHA
Abone ol
Sarıyer’de plakasız motosikletli iki kişi, taksiye binmek üzere olan şoföre silahlı saldırıda bulundu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
25 Temmuz Perşembe günü saat 16.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa’da meydana gelen olayda iddiaya göre, ticari aracına giden sürücü, motosikletli iki kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.
Beyaz plakasız bir motosikletle gelen iki kişi, sokakta yürüyen taksi şoförüne birkaç el ateş açtı. Şoför, ayağından yaralandı.
Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Ayağından yaralanan sürücü daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemelerde olay yerinde 3 kovan ve bir mermi bulundu.
Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında ise saldırganlar yakalandı.
Beyaz plakasız bir motosikletle gelen iki kişi, sokakta yürüyen taksi şoförüne birkaç el ateş açtı. Şoför, ayağından yaralandı.
Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Ayağından yaralanan sürücü daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemelerde olay yerinde 3 kovan ve bir mermi bulundu.
Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında ise saldırganlar yakalandı.
“Baba baba diye bağırdı”
Silahlı saldırı gerçekleştiğinde evden silah seslerini duyduğunu söyleyen F.E, “Ses duydum. 3 el ateş edildi. Ardından bir kız baba baba diye bağırdı. O sesi duyunca dışarı çıktık. Biz dışarı çıktığımızda olay gerçekleşmişti. Kız baba baba diye çok bağırdı. Mahalleli başına toplandı. Olayın tam ne olduğunu bilmiyorum ama pusuya düşürmüşler galiba” diye konuştu.