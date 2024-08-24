https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/solingende-uc-kisinin-oldugu-bicakli-saldiriyla-ilgili-15-yasinda-bir-supheli-gozaltina-alindi--1087225853.html

Solingen'de üç kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili 15 yaşında bir şüpheli gözaltına alındı

Solingen'de üç kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili 15 yaşında bir şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Almanya Solingen'de üç kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili sürdürülen soruşturmada 15 yaşında bir şüpheli gözaltına alındı. 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T18:37+0300

2024-08-24T18:37+0300

2024-08-24T18:37+0300

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Almanya’nın Solingen şehrinin kuruluşunun 650. yıl dönümü için düzenlenen kutlamalarda dün akşam gerçekleştirilen bıçaklı saldırının yankıları sürüyor. Kayıp olan saldırganla bağlantısı araştırılıyorDüsseldorf Savcılığından Markus Caspers saldırıya ilişkin bugün polis Thorsten Fleiss ile basın toplantısı düzenledi. Fleiss, 15 yaşında bir şüpheliyi gözaltına aldıklarını ve hala kayıp olan saldırganla bir bağlantısı olup olmadığını araştırdıklarını söyledi. Fleiss, “Saldırgan insanların boğazını hedef almış gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.Terörizm ihtimali göz ardı edilemez açıklamasıSavcı Caspers ise, saldırıdan etkilenenlerin birbiriyle bağlantısı yokmuş gibi göründüğünü ve 'terörizm' ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Soruşturma çerçevesinde polis tarafından yapılan açıklamada, “Olası diğer failler ve suçun nedenleri için soruşturma ve insan avı tüm hızıyla devam ediyor” denildi.Üç kişiyi bıçaklayıp kaçmıştıKuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen'deki kutlamalar çerçevesinde gerçekleştirilen festivalde saldırganın dün yerel saatle 21.45 sıralarında etraftakileri rastgele bıçaklaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 8 kişi de yaralanmıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, ancak saldırgan olay yerinden kaçmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/almanyanin-solingen-kentinde-bicakli-saldiri-cok-sayida-kisi-hayatini-kaybetti-1087202553.html

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