https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/solingende-uc-kisinin-oldugu-bicakli-saldiriyla-ilgili-15-yasinda-bir-supheli-gozaltina-alindi--1087225853.html
Solingen'de üç kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili 15 yaşında bir şüpheli gözaltına alındı
Solingen'de üç kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili 15 yaşında bir şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Almanya Solingen'de üç kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili sürdürülen soruşturmada 15 yaşında bir şüpheli gözaltına alındı. 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T18:37+0300
2024-08-24T18:37+0300
2024-08-24T18:37+0300
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Almanya’nın Solingen şehrinin kuruluşunun 650. yıl dönümü için düzenlenen kutlamalarda dün akşam gerçekleştirilen bıçaklı saldırının yankıları sürüyor. Kayıp olan saldırganla bağlantısı araştırılıyorDüsseldorf Savcılığından Markus Caspers saldırıya ilişkin bugün polis Thorsten Fleiss ile basın toplantısı düzenledi. Fleiss, 15 yaşında bir şüpheliyi gözaltına aldıklarını ve hala kayıp olan saldırganla bir bağlantısı olup olmadığını araştırdıklarını söyledi. Fleiss, “Saldırgan insanların boğazını hedef almış gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.Terörizm ihtimali göz ardı edilemez açıklamasıSavcı Caspers ise, saldırıdan etkilenenlerin birbiriyle bağlantısı yokmuş gibi göründüğünü ve 'terörizm' ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Soruşturma çerçevesinde polis tarafından yapılan açıklamada, “Olası diğer failler ve suçun nedenleri için soruşturma ve insan avı tüm hızıyla devam ediyor” denildi.Üç kişiyi bıçaklayıp kaçmıştıKuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen'deki kutlamalar çerçevesinde gerçekleştirilen festivalde saldırganın dün yerel saatle 21.45 sıralarında etraftakileri rastgele bıçaklaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 8 kişi de yaralanmıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, ancak saldırgan olay yerinden kaçmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/almanyanin-solingen-kentinde-bicakli-saldiri-cok-sayida-kisi-hayatini-kaybetti-1087202553.html
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almanya, solingen, bıçaklı saldırı, saldırgan, gözaltı
almanya, solingen, bıçaklı saldırı, saldırgan, gözaltı
Solingen'de üç kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili 15 yaşında bir şüpheli gözaltına alındı
Almanya Solingen'de üç kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili sürdürülen soruşturmada 15 yaşında bir şüpheli gözaltına alındı.
Almanya’nın Solingen şehrinin kuruluşunun 650. yıl dönümü için düzenlenen kutlamalarda dün akşam gerçekleştirilen bıçaklı saldırının yankıları sürüyor.
Kayıp olan saldırganla bağlantısı araştırılıyor
Düsseldorf Savcılığından Markus Caspers saldırıya ilişkin bugün polis Thorsten Fleiss ile basın toplantısı düzenledi.
Fleiss, 15 yaşında bir şüpheliyi gözaltına aldıklarını ve hala kayıp olan saldırganla bir bağlantısı olup olmadığını araştırdıklarını söyledi. Fleiss, “Saldırgan insanların boğazını hedef almış gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.
Terörizm ihtimali göz ardı edilemez açıklaması
Savcı Caspers ise, saldırıdan etkilenenlerin birbiriyle bağlantısı yokmuş gibi göründüğünü ve 'terörizm' ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Soruşturma çerçevesinde polis tarafından yapılan açıklamada, “Olası diğer failler ve suçun nedenleri için soruşturma ve insan avı tüm hızıyla devam ediyor” denildi.
Üç kişiyi bıçaklayıp kaçmıştı
Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen'deki kutlamalar çerçevesinde gerçekleştirilen festivalde saldırganın dün yerel saatle 21.45 sıralarında etraftakileri rastgele bıçaklaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 8 kişi de yaralanmıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, ancak saldırgan olay yerinden kaçmıştı.