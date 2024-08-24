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Silahlı saldırıda ağır yaralanan CHP'li meclis üyesi hayatını kaybetti
Silahlı saldırıda ağır yaralanan CHP'li meclis üyesi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Tekirdağ’da CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, akaryakıt istasyonunda yaşanan silahlı saldırı sonucu ağır yaralandıktan sonra, tedavi gördüğü hastanede... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T16:24+0300
2024-08-24T16:24+0300
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Olay, 18 Ağustos'ta Tekirdağ'da bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Aracına yakıt almak üzere istasyonda duran Ekiciler, aynı anda taksiyle gelen üç kişiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şüphelilerden biri tabancasını çekerek Ekiciler’e ateş etti. Yüzünden vurulan Ekiciler, ağır yaralı olarak Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.Failler yakalandıJandarma ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucunda, olayın failleri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden R.K., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Beş gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Mustafa Can Ekiciler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, öğle namazına müteakip Gazioğlu Köyü’ndeki camide düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/bodrumda-polisler-taklit-urun-denetimi-yapmaya-gelmislerdi-esnaf-once-kepenk-sonra-yolu-kapatti--1087219952.html
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tekirdağ
Silahlı saldırıda ağır yaralanan CHP'li meclis üyesi hayatını kaybetti
Tekirdağ’da CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, akaryakıt istasyonunda yaşanan silahlı saldırı sonucu ağır yaralandıktan sonra, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 18 Ağustos'ta Tekirdağ'da bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Aracına yakıt almak üzere istasyonda duran Ekiciler, aynı anda taksiyle gelen üç kişiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında şüphelilerden biri tabancasını çekerek Ekiciler’e ateş etti. Yüzünden vurulan Ekiciler, ağır yaralı olarak Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucunda, olayın failleri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden R.K., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beş gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Mustafa Can Ekiciler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, öğle namazına müteakip Gazioğlu Köyü’ndeki camide düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.