https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/sevgilisi-icin-kiliseden-hac-calan-supheli-tutuklandi-1087215933.html

'Sevgilisi için' kiliseden haç çalan şüpheli tutuklandı

'Sevgilisi için' kiliseden haç çalan şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Beyoğlu'nda kiliseden haç çalan şüpheli, polislerin arama çalışmalarından sonra yakalandı. Kiliseden haçı 'sevgilisi için' çaldığını söyleyen şüpheli... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T13:48+0300

2024-08-24T13:48+0300

2024-08-24T13:48+0300

yaşam

hırsızlık

kilise

haç

polis

beyoğlu

istanbul

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İstanbul, Beyoğlu'nda bulunan bir kilisede haç çalınması ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.Kilisenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin haçı aldıktan sonra taksiye binerek Fatih, Kemalpaşa Mahallesine gittiğini belirledi.Kilisenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli bir süre kilisede oturduktan sonra haçı çalıyor ve sonra taksiye binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Polislerin çalışması sonucu parkta otururken yakalanan şüpheli S.A., polis merkezine götürüldü.Toplamda 37 adet suç kaydı bulunan S.A., 'haçı sevgilisine vermek için çaldığını' söyledi.Emniyet merkezinde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.A., 'mabetten hırsızlık' suçundan tutuklandı. Çalınan haç ise kiliseye teslim edildi.

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beyoğlu

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hırsızlık, kilise, haç, polis, beyoğlu, istanbul