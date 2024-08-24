https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/sevgilisi-icin-kiliseden-hac-calan-supheli-tutuklandi-1087215933.html
'Sevgilisi için' kiliseden haç çalan şüpheli tutuklandı
'Sevgilisi için' kiliseden haç çalan şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Beyoğlu'nda kiliseden haç çalan şüpheli, polislerin arama çalışmalarından sonra yakalandı. Kiliseden haçı 'sevgilisi için' çaldığını söyleyen şüpheli... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T13:48+0300
2024-08-24T13:48+0300
2024-08-24T13:48+0300
yaşam
hırsızlık
kilise
haç
polis
beyoğlu
istanbul
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İstanbul, Beyoğlu'nda bulunan bir kilisede haç çalınması ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.Kilisenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin haçı aldıktan sonra taksiye binerek Fatih, Kemalpaşa Mahallesine gittiğini belirledi.Kilisenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli bir süre kilisede oturduktan sonra haçı çalıyor ve sonra taksiye binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Polislerin çalışması sonucu parkta otururken yakalanan şüpheli S.A., polis merkezine götürüldü.Toplamda 37 adet suç kaydı bulunan S.A., 'haçı sevgilisine vermek için çaldığını' söyledi.Emniyet merkezinde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.A., 'mabetten hırsızlık' suçundan tutuklandı. Çalınan haç ise kiliseye teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/istanbulda-insaatta-rehineli-soygun-800-bin-lira-degerinde-hirdavat-calindi--1087173027.html
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hırsızlık, kilise, haç, polis, beyoğlu, istanbul
hırsızlık, kilise, haç, polis, beyoğlu, istanbul
'Sevgilisi için' kiliseden haç çalan şüpheli tutuklandı
Beyoğlu'nda kiliseden haç çalan şüpheli, polislerin arama çalışmalarından sonra yakalandı. Kiliseden haçı 'sevgilisi için' çaldığını söyleyen şüpheli, tutuklandı, çalınan haç ise kiliseye teslim edildi.
İstanbul, Beyoğlu'nda bulunan bir kilisede haç çalınması ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Kilisenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin haçı aldıktan sonra taksiye binerek Fatih, Kemalpaşa Mahallesine gittiğini belirledi.
Kilisenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli bir süre kilisede oturduktan sonra haçı çalıyor ve sonra taksiye binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Polislerin çalışması sonucu parkta otururken yakalanan şüpheli S.A., polis merkezine götürüldü.
Toplamda 37 adet suç kaydı bulunan S.A., 'haçı sevgilisine vermek için çaldığını' söyledi.
Emniyet merkezinde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.A., 'mabetten hırsızlık' suçundan tutuklandı. Çalınan haç ise kiliseye teslim edildi.