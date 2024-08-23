https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/istanbulda-insaatta-rehineli-soygun-800-bin-lira-degerinde-hirdavat-calindi--1087173027.html
İstanbul’da inşaatta 'rehineli' soygun: 800 bin lira değerinde hırdavat çalındı
İstanbul’da inşaatta 'rehineli' soygun: 800 bin lira değerinde hırdavat çalındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde inşaatta çalışan güvenlik görevlisini rehin alan 6 kişi, 800 bin lira değerinde hırdavat malzemesi çaldı. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T10:53+0300
2024-08-23T10:53+0300
2024-08-23T10:53+0300
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hırsız
inşaat
istanbul
eyüpsultan
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İstanbul'da sabah 7 sularında 6 şüpheli şahıs sabahın erken saatlerinde şantiyeye hırsızlık yapmak amacıyla girdi. Bu sırada güvenlik görevlisi Feyat Emel’le karşılaşan şüpheli şahıslar, bir süre Emel’i silah ile rehin alarak kendilerine deponun yerini göstermesini istedi. Şüpheli şahıslar inşaatta çalışan Emel’i de yanlarına alarak depoya doğru ilerledi. Şüpheliler ardından hızlı bir şekilde inşaat deposunda bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 800 bin lira olan hırdavat malzemesini çaldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Fırsat bulup kaçtı, 'hırsız var' diye bağırdı İnşaatta güvenlik görevlisi olan Feyat Emel, hırsızlarla inşaat alanında karşılaştığını ve kendisine silah dayayarak onları depoya götürmesini istediklerini belirtti. Bir kişinin sürekli yanında durduğunu ve diğerlerinin kabloları çaldığını belirten Emel, “Ben bir fırsat bulunca kaçtım ve ‘hırsız var’ diye bağırdım” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/antalyada-genc-kadin-camide-mahsur-kaldi-1087171399.html
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hırsız, inşaat, istanbul, eyüpsultan
hırsız, inşaat, istanbul, eyüpsultan
İstanbul’da inşaatta 'rehineli' soygun: 800 bin lira değerinde hırdavat çalındı
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde inşaatta çalışan güvenlik görevlisini rehin alan 6 kişi, 800 bin lira değerinde hırdavat malzemesi çaldı.
İstanbul'da sabah 7 sularında 6 şüpheli şahıs sabahın erken saatlerinde şantiyeye hırsızlık yapmak amacıyla girdi. Bu sırada güvenlik görevlisi Feyat Emel’le karşılaşan şüpheli şahıslar, bir süre Emel’i silah ile rehin alarak kendilerine deponun yerini göstermesini istedi.
Şüpheli şahıslar inşaatta çalışan Emel’i de yanlarına alarak depoya doğru ilerledi. Şüpheliler ardından hızlı bir şekilde inşaat deposunda bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 800 bin lira olan hırdavat malzemesini çaldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Fırsat bulup kaçtı, 'hırsız var' diye bağırdı
İnşaatta güvenlik görevlisi olan Feyat Emel, hırsızlarla inşaat alanında karşılaştığını ve kendisine silah dayayarak onları depoya götürmesini istediklerini belirtti. Bir kişinin sürekli yanında durduğunu ve diğerlerinin kabloları çaldığını belirten Emel, “Ben bir fırsat bulunca kaçtım ve ‘hırsız var’ diye bağırdım” dedi.