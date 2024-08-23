https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/istanbulda-insaatta-rehineli-soygun-800-bin-lira-degerinde-hirdavat-calindi--1087173027.html

İstanbul’da inşaatta 'rehineli' soygun: 800 bin lira değerinde hırdavat çalındı

İstanbul’da inşaatta 'rehineli' soygun: 800 bin lira değerinde hırdavat çalındı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde inşaatta çalışan güvenlik görevlisini rehin alan 6 kişi, 800 bin lira değerinde hırdavat malzemesi çaldı. 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T10:53+0300

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türkiye

hırsız

inşaat

istanbul

eyüpsultan

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İstanbul'da sabah 7 sularında 6 şüpheli şahıs sabahın erken saatlerinde şantiyeye hırsızlık yapmak amacıyla girdi. Bu sırada güvenlik görevlisi Feyat Emel’le karşılaşan şüpheli şahıslar, bir süre Emel’i silah ile rehin alarak kendilerine deponun yerini göstermesini istedi. Şüpheli şahıslar inşaatta çalışan Emel’i de yanlarına alarak depoya doğru ilerledi. Şüpheliler ardından hızlı bir şekilde inşaat deposunda bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 800 bin lira olan hırdavat malzemesini çaldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Fırsat bulup kaçtı, 'hırsız var' diye bağırdı İnşaatta güvenlik görevlisi olan Feyat Emel, hırsızlarla inşaat alanında karşılaştığını ve kendisine silah dayayarak onları depoya götürmesini istediklerini belirtti. Bir kişinin sürekli yanında durduğunu ve diğerlerinin kabloları çaldığını belirten Emel, “Ben bir fırsat bulunca kaçtım ve ‘hırsız var’ diye bağırdım” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/antalyada-genc-kadin-camide-mahsur-kaldi-1087171399.html

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istanbul

eyüpsultan

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hırsız, inşaat, istanbul, eyüpsultan