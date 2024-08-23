https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/abd-secimlerinin-bagimsiz-adayi-robert-kennedy-cekildigini-acikladi-donald-trumpa-destegimi-1087201065.html
ABD seçimlerinin bağımsız adayı Robert Kennedy çekildiğini açıkladı: 'Donald Trump'a desteğimi açıklıyorum'
ABD seçimlerinin bağımsız adayı Robert Kennedy çekildiğini açıkladı: 'Donald Trump'a desteğimi açıklıyorum'
Sputnik Türkiye
Bağımsız ABD başkan adayı Robert Kennedy Jr. kampanyasını askıya aldığını ve Donald Trump'ı desteklediğini açıkladı. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T22:20+0300
2024-08-23T22:20+0300
2024-08-23T22:26+0300
dünya
abd
abd seçimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/07/1072146384_49:0:1165:628_1920x0_80_0_0_e154bbd1d1d9cd5362333b605db7963b.jpg
Bağımsız ABD başkan adayı Robert Kennedy Jr. kampanyasını askıya aldığını açıkladı. X üzerinden destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada “Herkesin bilmesini isterim ki kampanyamı sonlandırmıyorum, sadece askıya alıyorum. İsmim çoğu eyalette oy pusulasında yer almaya devam edecek" dedi. Ayrıca Kennedy Jr. ABD başkanlık yarışında Donald Trump'ı desteklediğini açıkladı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/kamala-harris-demokratlarin-baskan-adayligini-resmen-kabul-etti-1087174021.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/07/1072146384_188:0:1025:628_1920x0_80_0_0_b583827a47e8888cc9174a6616d6adc2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, abd seçimleri
ABD seçimlerinin bağımsız adayı Robert Kennedy çekildiğini açıkladı: 'Donald Trump'a desteğimi açıklıyorum'
22:20 23.08.2024 (güncellendi: 22:26 23.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Bağımsız ABD başkan adayı Robert Kennedy Jr. kampanyasını askıya aldığını ve Donald Trump'ı desteklediğini açıkladı.
Bağımsız ABD başkan adayı Robert Kennedy Jr. kampanyasını askıya aldığını açıkladı.
X üzerinden destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada “Herkesin bilmesini isterim ki kampanyamı sonlandırmıyorum, sadece askıya alıyorum. İsmim çoğu eyalette oy pusulasında yer almaya devam edecek" dedi.
Ayrıca Kennedy Jr. ABD başkanlık yarışında Donald Trump'ı desteklediğini açıkladı