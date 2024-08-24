https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/sanliurfada-bir-donerci-canli-yayin-yaparken-silahli-saldiriya-ugradi-1087222823.html
Şanlıurfa’da bir dönerci canlı yayın yaparken silahlı saldırıya uğradı
Şanlıurfa’da bir dönerci canlı yayın yaparken silahlı saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T17:06+0300
2024-08-24T17:06+0300
2024-08-24T17:35+0300
türkiye
şanlıurfa
döner
silahlı saldırı
yaralama
polis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074375218_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d2ce43fafc85e8144aeb007744fca0c3.jpg
Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda dönerci İsmail A'ya kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İsmail A. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.İsmail A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/silahli-saldirida-agir-yaralanan-chpli-meclis-uyesi-hayatini-kaybetti-1087218443.html
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şanlıurfa, döner, silahlı saldırı, yaralama, polis
şanlıurfa, döner, silahlı saldırı, yaralama, polis
Şanlıurfa’da bir dönerci canlı yayın yaparken silahlı saldırıya uğradı
17:06 24.08.2024 (güncellendi: 17:35 24.08.2024)
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda dönerci İsmail A'ya kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İsmail A. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İsmail A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.