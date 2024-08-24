https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/sanliurfada-bir-donerci-canli-yayin-yaparken-silahli-saldiriya-ugradi-1087222823.html

Şanlıurfa’da bir dönerci canlı yayın yaparken silahlı saldırıya uğradı

Şanlıurfa’da bir dönerci canlı yayın yaparken silahlı saldırıya uğradı

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T17:06+0300

2024-08-24T17:06+0300

2024-08-24T17:35+0300

türkiye

şanlıurfa

döner

silahlı saldırı

yaralama

polis

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Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda dönerci İsmail A'ya kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İsmail A. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.İsmail A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/silahli-saldirida-agir-yaralanan-chpli-meclis-uyesi-hayatini-kaybetti-1087218443.html

türkiye

şanlıurfa

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şanlıurfa, döner, silahlı saldırı, yaralama, polis