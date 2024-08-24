https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/samsunda-gezici-kutuphane-tarim-iscilerinin-cocuklari-icin-kitap-okuma-ve-oyun-etkinlikleri-1087207949.html

Samsun'da Gezici Kütüphane: Tarım işçilerinin çocukları için kitap okuma ve oyun etkinlikleri düzenlendi

Samsun'da Gezici Kütüphane: Tarım işçilerinin çocukları için kitap okuma ve oyun etkinlikleri düzenlendi

Sputnik Türkiye

Samsun'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için oluşturulan Gezici Kütüphane ile çocuklar kitap okumanın önemini anlıyor. Düzenlenen etkinlikte, ücra... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T11:02+0300

2024-08-24T11:02+0300

2024-08-24T11:02+0300

yaşam

türkiye

samsun

kültür ve turizm bakanlığı

işkur

samsun valiliği

tarım işçisi

gezici kütüphane

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği ile İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından desteklenen Gezici Kütüphane, Samsun'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kitap ve oyunlara ulaşmasını sağlıyor.Ücra mahallelere kadar ulaşarak öğrencilere kitaplara erişim imkanı sağlayan Gezici Kütüphane, Samsun'un Çarşamba ilçesi Ustacalı ve Kızılot mahalleleri ile Terme'nin Kumcağız Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin çocuklarına yönelik etkinlikler düzenledi.Çocukları kitapla buluşturarak vakitlerini değerlendirmeleri ve gelişimlerine katkı verilmesi sağlanırken ayrıca akıl ve zeka oyunları oynama, boyama, çizgi film izleme gibi etkinlikler yapılıyor.Otobüsün yanında oluşturulan alanda halat çekme, çuval yarışı, seksek gibi oyunlar oynanarak sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunuluyor.Çocukların sportif ve sosyal yeteneklerini geliştirmek, kitap okumanın önemi hakkında farkındalıklarını artırmak amacıyla çeşitli aktiviteler sunulurken 'mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu alanlarda kütüphane otobüsüyle hizmet verilmeye devam edileceği' bildirildi.

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türkiye, samsun, kültür ve turizm bakanlığı, işkur, samsun valiliği, tarım işçisi, gezici kütüphane