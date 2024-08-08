https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/baraj-golunde-facia-bogulan-5-kisiden-4unun-cansiz-bedenlerine-ulasildi-1086652097.html
Baraj gölünde facia: Boğulan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı
Baraj gölünde facia: Boğulan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Muş'ta Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenleri bulundu, kaybolan 1 kişi için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi. 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T20:01+0300
2024-08-08T20:01+0300
2024-08-08T20:01+0300
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Bostankent köyünde ikamet eden ve piknik için Alpaslan-1 Baraj Gölü'ne giden Karakaya ailesinden göle giren Rabia Karakaya (13) boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine diğer aile fertlerinin kurtarmak için suya girdiği ve göle giren Yasin (18), Edanur (20) ve Fatma Karakaya (22) ile Eylül Tekin (15) de kısa sürede suda kaybolduğu aktarıldı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri ve bölgedeki insanların yaptığı çalışmalar sonucunda Rabia, Yasin ve Edanur Karakaya ile Eylül Tekin'in cansız bedenleri bulundu. Suda boğulanların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Suda kaybolan Fatma Karakaya'yı arama çalışmaları ise devam ediyor.Muş Valisi Avni Çakır yaptığı açıklamada, 17 ile 18 yaşları arasındaki 5 gencin serinlemek için baraj gölüne girdiklerini söyledi.Baraj ve göletlere girilmemesi konusunda Valiliğin internet sitesinde yasaklama kararının bulunduğunu belirten Çakır, yüzme bilmeyen gençlerin ve çocukların suya girmemeleri gerektiğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/is-teklifleri-geliyor-diyen-yusuf-dikec-konustu-ulkemizi-on-planda-tutacagiz-1086649262.html
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muş, baraj, baraj gölü, boğulma, vali, muş valiliği
muş, baraj, baraj gölü, boğulma, vali, muş valiliği
Baraj gölünde facia: Boğulan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı
Muş'ta Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenleri bulundu, kaybolan 1 kişi için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Bostankent köyünde ikamet eden ve piknik için Alpaslan-1 Baraj Gölü'ne giden Karakaya ailesinden göle giren Rabia Karakaya (13) boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine diğer aile fertlerinin kurtarmak için suya girdiği ve göle giren Yasin (18), Edanur (20) ve Fatma Karakaya (22) ile Eylül Tekin (15) de kısa sürede suda kaybolduğu aktarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri ve bölgedeki insanların yaptığı çalışmalar sonucunda Rabia, Yasin ve Edanur Karakaya ile Eylül Tekin'in cansız bedenleri bulundu. Suda boğulanların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Suda kaybolan Fatma Karakaya'yı arama çalışmaları ise devam ediyor.
Muş Valisi Avni Çakır yaptığı açıklamada, 17 ile 18 yaşları arasındaki 5 gencin serinlemek için baraj gölüne girdiklerini söyledi.
Baraj ve göletlere girilmemesi konusunda Valiliğin internet sitesinde yasaklama kararının bulunduğunu belirten Çakır, yüzme bilmeyen gençlerin ve çocukların suya girmemeleri gerektiğini dile getirdi.