https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/rus-hava-uzay-kuvvetleri-suriyede-militanlara-ait-3-ussu-vurdu-1087230214.html
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 3 üssü vurdu
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 3 üssü vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin El Tanf bölgesinden ayrılarak Suriye Çölü’nün ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 3 üssü... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T23:23+0300
2024-08-24T23:23+0300
2024-08-24T23:22+0300
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el tanf
suriye
rus hava-uzay kuvvetleri
militan
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üs
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kıdemli Yüzbaşı Oleg İgnasyuk yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin El-Tanf bölgesinden ayrılarak Suriye Çölü’nün ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 3 üssü vurduğunu belirtti.Rus komutan, "23 Ağustos'ta Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, El-Tanf bölgesinden ayrılarak Suriye Çölü’nünulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 3 üssü imha etti" dedi.İgnasyuk ayrıca, son 24 saat içinde İdlib gerilimi azaltma bölgesinde terörist grupların Suriye hükümet birliklerinin mevzilerine yönelik herhangi bir saldırısınınkaydedilmediğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/tek-vurusla-kul-oldular-ukraynali-elit-tugayinin-komutanlari-akilli-bombayla-yok-edildi-1087054445.html
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el tanf, suriye, rus hava-uzay kuvvetleri, militan, saldırı, üs, idlib
el tanf, suriye, rus hava-uzay kuvvetleri, militan, saldırı, üs, idlib
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 3 üssü vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin El Tanf bölgesinden ayrılarak Suriye Çölü’nün ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 3 üssü vurduğunu bildirdi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kıdemli Yüzbaşı Oleg İgnasyuk yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin El-Tanf bölgesinden ayrılarak Suriye Çölü’nün ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 3 üssü vurduğunu belirtti.
Rus komutan, "23 Ağustos'ta Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, El-Tanf bölgesinden ayrılarak Suriye Çölü’nünulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 3 üssü imha etti" dedi.
İgnasyuk ayrıca, son 24 saat içinde İdlib gerilimi azaltma bölgesinde terörist grupların Suriye hükümet birliklerinin mevzilerine yönelik herhangi bir saldırısınınkaydedilmediğini de sözlerine ekledi.