https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/rus-buyukelci-antonov-abdnin-yeni-yaptirimlarini-degerlendirdi-pervasiz-hamleleri-krize-yol-aciyor-1087204870.html

Rus Büyükelçi Antonov, ABD’nin yeni yaptırımlarını değerlendirdi: ‘Pervasız hamleleri krize yol açıyor’

Rus Büyükelçi Antonov, ABD’nin yeni yaptırımlarını değerlendirdi: ‘Pervasız hamleleri krize yol açıyor’

Sputnik Türkiye

ABD’nin mevcut yönetiminin can çekiştiğini kaydeden Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, akılsızca uygulanan yaptırımların yapıcı olmadığını, sadece krize... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T09:38+0300

2024-08-24T09:38+0300

2024-08-24T10:06+0300

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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Rus şirket ve vatandaşlarına yönelik aldığı yeni yaptırım kararını değerlendirdi.Antonov, “ABD yönetimi can çekişiyor. Hiçbir etkisi olmayan Rusofobik ‘saldırılar’ çoğalıyor. Amaç, burada fokur fokur kaynayan seçim kampanyası bağlamında Rusya karşıtı doğasını sergilemek” ifadesini kullandı.Yaptırımları sadece ülke içindeki tüketicilere değil, ABD'nin üçüncü ülkelerdeki ortaklarına da zarar verdiğini vurgulayan Rus diplomat, “Amerikan eylemlerinin olumsuzluğu herkes için ortada. Yönetimin akılsızca hamleleri yapıcı değil, aksine krize yol açıyor” dedi.Ekonomik bağımsızlık adına uluslararası para ve finans sisteminde dolardan vazgeçilmesi çağrısında bulunan Antonov, Rusların ABD yönetiminin ‘Rus halkını cezalandırma’ çabalarını görmezden geldiğini belirterek şunu dedi:ABD Hazine Bakanlığı, 23 Ağustos Cuma günü, Rusya içinde ve dışında 400 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayacağını açıkladı. Yaptırımlar, diğer hususların yanı sıra, Moskova için silah ve savunma tedariki, yaptırımları aşma planları, yaptırım uygulanan altın madenciliği ve altın satışlarından elde edilen gelirlerin aklanması ve kömür üreten şirketleri hedef alıyor.Rusya, yoğunlaşmaya devam eden yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'yı çevreleme ve zayıflatma politikası Batı'nın uzun vadeli bir stratejisi olduğunu ve yaptırımların tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe vurduğunu dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/abd-hazine-bakanligi-rus-bankalarinin-sube-acmasina-izin-veren-ulkeleri-tehdit-etti-1087201986.html

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rusya, anatoliy antonov, abd, yaptırım, kriz, vladimir putin