https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/abd-hazine-bakanligi-rus-bankalarinin-sube-acmasina-izin-veren-ulkeleri-tehdit-etti-1087201986.html

ABD Hazine Bakanlığı Rus bankalarının şube açmasına izin veren ülkeleri tehdit etti

ABD Hazine Bakanlığı Rus bankalarının şube açmasına izin veren ülkeleri tehdit etti

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo, Rus bankalarının şube açmasına izin veren ülkeleri takibe alacaklarını belirtti. 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T00:01+0300

2024-08-24T00:01+0300

2024-08-24T00:01+0300

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ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Financial Times gazetesine verdiği demeçte ABD'nin, Rusya’ya yönelik yaptırımları atlatmak amacıyla Rus bankalarının kendi yetki alanlarında şube açmasına izin veren ülkeleri takibe alacaklarını söyledi.Adeyemo, “Sadece açtıkları şubelerin değil, aynı zamanda kendi yetki alanlarında onlarla çalışan diğer kuruluş ve şirketlerin de peşine düşeceğiz" dedi.Yaptırımları aşmaya yönelik yeni kanalların oluşturulmasına yanıt verecek bir dizi araca sahip olduklarını vurgulayan Adeyemo, "ABD, AB, İngiltere ve koalisyonumuzun geri kalanıyla Rusya'dan çok daha fazla işbirliği yapıyorlar. Dolar, euro, sterlin veya yene erişimlerini kaybetmek istemiyorlar” diye konuştu.Küresel enerjide tek lider olma hırsını sürdüren ABD, AB ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkeleri Rusya’ya karşı yaptırım uygulamaya, aynı zamanda tek taraflı yaptırımlarına uymaya zorluyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya'yı kuşatma ve zayıflatma politikasının Batı'nın ‘uzun vadeli’ bir stratejisi olduğunun altını çizmiş, öte yandan tek taraflı yaptırımların aynı zamanda tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirdiğini vurgulamıştı.

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