https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/pakistanda-bombali-saldiri-ikisi-cocuk-biri-kadin-uc-kisi-oldu-1087221912.html

Pakistan'da bombalı saldırı: İkisi çocuk, biri kadın üç kişi öldü

Pakistan'da bombalı saldırı: İkisi çocuk, biri kadın üç kişi öldü

Sputnik Türkiye

Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda ikisi çocuk, biri kadın üç kişi yaşamını yitirdi. 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T16:33+0300

2024-08-24T16:33+0300

2024-08-24T16:33+0300

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pakistan

bombalı saldırı

bombalı araç

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Pakistan'ın Pişin kentinde bir polis noktası yakınlarında, motosiklete yerleştirilen uzaktan kontrollü bombayla saldırı düzenlendi.Saldırı sonucu 2'si çocuk, 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 7'si polis olmak üzere 14 kişi yaralandı.Yaralılar en yakın hastanelere kaldırılırken bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi.Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif saldırıyı kınayarak faillerin yakalanacağını söyledi ve terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde, Pakistan Talibanı'nın (TTP) üstlendiği çok sayıda terör saldırısı gerçekleşiyor.Her iki bölgenin de Afganistan'a sınırı bulunuyor.İslamabad yönetimi, TTP'nin Afganistan'da konuşlandığını ve terör saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/pakistanda-okul-servis-aracina-ates-acildi-2-cocuk-oldu-1087133624.html

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pakistan, bombalı saldırı, bombalı araç