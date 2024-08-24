https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/pakistanda-bombali-saldiri-ikisi-cocuk-biri-kadin-uc-kisi-oldu-1087221912.html
Pakistan'da bombalı saldırı: İkisi çocuk, biri kadın üç kişi öldü
Pakistan'da bombalı saldırı: İkisi çocuk, biri kadın üç kişi öldü
Sputnik Türkiye
Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda ikisi çocuk, biri kadın üç kişi yaşamını yitirdi. 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T16:33+0300
2024-08-24T16:33+0300
2024-08-24T16:33+0300
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Pakistan'ın Pişin kentinde bir polis noktası yakınlarında, motosiklete yerleştirilen uzaktan kontrollü bombayla saldırı düzenlendi.Saldırı sonucu 2'si çocuk, 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 7'si polis olmak üzere 14 kişi yaralandı.Yaralılar en yakın hastanelere kaldırılırken bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi.Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif saldırıyı kınayarak faillerin yakalanacağını söyledi ve terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde, Pakistan Talibanı'nın (TTP) üstlendiği çok sayıda terör saldırısı gerçekleşiyor.Her iki bölgenin de Afganistan'a sınırı bulunuyor.İslamabad yönetimi, TTP'nin Afganistan'da konuşlandığını ve terör saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/pakistanda-okul-servis-aracina-ates-acildi-2-cocuk-oldu-1087133624.html
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pakistan, bombalı saldırı, bombalı araç
pakistan, bombalı saldırı, bombalı araç
Pakistan'da bombalı saldırı: İkisi çocuk, biri kadın üç kişi öldü
Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda ikisi çocuk, biri kadın üç kişi yaşamını yitirdi.
Pakistan'ın Pişin kentinde bir polis noktası yakınlarında, motosiklete yerleştirilen uzaktan kontrollü bombayla saldırı düzenlendi.
Saldırı sonucu 2'si çocuk, 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 7'si polis olmak üzere 14 kişi yaralandı.
Yaralılar en yakın hastanelere kaldırılırken bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi.
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif saldırıyı kınayarak faillerin yakalanacağını söyledi ve terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde, Pakistan Talibanı'nın (TTP) üstlendiği çok sayıda terör saldırısı gerçekleşiyor.
Her iki bölgenin de Afganistan'a sınırı bulunuyor.
İslamabad yönetimi, TTP'nin Afganistan'da konuşlandığını ve terör saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.