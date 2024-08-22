https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/pakistanda-okul-servis-aracina-ates-acildi-2-cocuk-oldu-1087133624.html
Pakistan’da okul servis aracına ateş açıldı: 2 çocuk öldü
Pakistan’da okul servis aracına ateş açıldı: 2 çocuk öldü
Sputnik Türkiye
Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir okul servis aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda iki çocuğun yaşamını yitirdiği, sürücü... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T11:11+0300
2024-08-22T11:11+0300
2024-08-22T11:14+0300
dünya
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pencap
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okul servisi
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ölü
çocuk ölümü
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Dawn haber portalının aktardığına göre, Pakistan’ın Pencap eyaletinde kimliği belirsiz kişilerin bir okul servis aracına ateş açması sonucu iki çocuk öldü, beş çocuk yaralandı.Tüm çocukların 10 ila 12 yaşlarında olduğu ifade edilirken altıncı yaralanan kişinin sürücü olduğu bildirildi.Haberde, saldırganların olay yerinden kaçtığı kaydedildi. Güvenlik güçleri, silahlı saldırının kişisel husumetten kaynaklandığını ve hedefte sürücünün olduğunu düşünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/pakistanli-hacilari-tasiyan-otobus-iranda-kaza-yapti-28-olu-1087083891.html
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pakistan, pencap, okul, okul servisi, saldırı, silahlı saldırı, ölü, çocuk ölümü
pakistan, pencap, okul, okul servisi, saldırı, silahlı saldırı, ölü, çocuk ölümü
Pakistan’da okul servis aracına ateş açıldı: 2 çocuk öldü
11:11 22.08.2024 (güncellendi: 11:14 22.08.2024)
Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir okul servis aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda iki çocuğun yaşamını yitirdiği, sürücü dahil altı kişinin daha yaralandığı belirtildi.
Dawn
haber portalının aktardığına göre, Pakistan’ın Pencap eyaletinde kimliği belirsiz kişilerin bir okul servis aracına ateş açması sonucu iki çocuk öldü, beş çocuk yaralandı.
Tüm çocukların 10 ila 12 yaşlarında olduğu ifade edilirken altıncı yaralanan kişinin sürücü olduğu bildirildi.
Haberde, saldırganların olay yerinden kaçtığı kaydedildi. Güvenlik güçleri, silahlı saldırının kişisel husumetten kaynaklandığını ve hedefte sürücünün olduğunu düşünüyor.