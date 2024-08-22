https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/pakistanda-okul-servis-aracina-ates-acildi-2-cocuk-oldu-1087133624.html

Pakistan’da okul servis aracına ateş açıldı: 2 çocuk öldü

Pakistan’da okul servis aracına ateş açıldı: 2 çocuk öldü

Sputnik Türkiye

Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir okul servis aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda iki çocuğun yaşamını yitirdiği, sürücü... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

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çocuk ölümü

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Dawn haber portalının aktardığına göre, Pakistan’ın Pencap eyaletinde kimliği belirsiz kişilerin bir okul servis aracına ateş açması sonucu iki çocuk öldü, beş çocuk yaralandı.Tüm çocukların 10 ila 12 yaşlarında olduğu ifade edilirken altıncı yaralanan kişinin sürücü olduğu bildirildi.Haberde, saldırganların olay yerinden kaçtığı kaydedildi. Güvenlik güçleri, silahlı saldırının kişisel husumetten kaynaklandığını ve hedefte sürücünün olduğunu düşünüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/pakistanli-hacilari-tasiyan-otobus-iranda-kaza-yapti-28-olu-1087083891.html

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pakistan, pencap, okul, okul servisi, saldırı, silahlı saldırı, ölü, çocuk ölümü