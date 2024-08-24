https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/ozel-huzurevinde-cikan-yanginda-dumandan-etkilenen-huzurevi-sakini-yasamini-yitirdi-1087216810.html

Özel huzurevinde çıkan yangında dumandan etkilenen huzurevi sakini yaşamını yitirdi

Özel huzurevinde çıkan yangında dumandan etkilenen huzurevi sakini yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Antalya'da özel bir huzurevinde 10 gün önce çıkan yangında yaralanan Yüksel Çankaya yaşamını yitirdi. Yangından etkilenen Kerim Güvenç ise üç gün önce hayatını... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T14:28+0300

2024-08-24T14:28+0300

2024-08-24T15:03+0300

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Antalya Konyaaltı'nda özel bir huzurevinde 14 Ağustos'ta meydana gelen olayda, huzurevinin birinci katında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Huzurevinde bulunan yaşlılar, huzurevi çalışanları, vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.Üç huzurevi sakini hastaneye kaldırıldıYangında huzurevi sakinlerinden Yüksel Çankaya (61), Kerim Güvenç ve Ahmet Şükrü Peker hastanelerde tedavi altına alındı. Kerim Güvenç yangından 7 gün sonra yaşamını yitirirken, Yüksel Çankaya da 10 gün sonra Antalya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çankaya'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alınırken, kardeşi Sabriye Çankaya huzurevinden şikayetçi olacaklarını belirtti. Hayatını kaybeden 2 kişinin ölüm sebebinin tespiti için soruşturma devam ediyor.

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