https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/hirvatistanda-huzurevine-silahli-saldiri-5-olu-1086112998.html

Hırvatistan’da huzurevine silahlı saldırı: 5 ölü

Hırvatistan’da huzurevine silahlı saldırı: 5 ölü

Sputnik Türkiye

Hırvatistan'ın Daruvar şehrinde yaşlıların kaldığı bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T16:25+0300

2024-07-22T16:25+0300

2024-07-22T16:25+0300

dünya

hırvatistan

huzurevi

silahlı saldırı

can kaybı

sivil can kaybı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/16/1086112709_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4afad74e40ae6ac0df305ff3c7cbc870.jpg

Daruvar kentindeki yaşlı bakımevine silahlı bir kişinin saldırı düzenlediği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Polis, 20 kişinin kaldığı yaşlı bakımevine giren saldırganın 5 kişiyi öldürdüğünü, çok sayıda kişiyi yaraladığını açıkladı.Yerel medyada, saldırının ardından gözaltına alınan saldırganın 51 yaşında emekli asker ve bakımevinde kalanlardan birinin yakını olduğu belirtildi.Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak, olayın kendisini şok ettiğini belirtti. Silah kontrolü başta olmak üzere toplumda şiddeti önlemek için ilgili kurumlara daha fazlasını yapmaları çağrısında bulunan Milanovic, suça karışanların cezalandırılması için hızlı bir soruşturma yapılmasını beklediğini kaydetti.Başbakan Andrej Plenkovic ise 5 kişinin öldürülmesinin kendilerini dehşete düşürdüğünü, olayın tüm yönleriyle soruşturulacağını bildirdi.İçişleri Bakanı Davor Bozinovic de polisin saldırganı gözaltına aldığını, soruşturmanın sürdüğünü, olayla ilgili tüm gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/almanyada-silahli-saldirida-2-kisi-hayatini-kaybetti-1085853063.html

hırvatistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hırvatistan, huzurevi, silahlı saldırı, can kaybı, sivil can kaybı