https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/meteorolojiden-uyari-hava-sicakliklari-azaliyor-bazi-yerlerde-kuvvetli-saganak-yagis-var--1087206404.html

Meteoroloji'den uyarı: Hava sıcaklıkları azalıyor, bazı yerlerde kuvvetli sağanak yağış var

Meteoroloji'den uyarı: Hava sıcaklıkları azalıyor, bazı yerlerde kuvvetli sağanak yağış var

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece sıcaklığın azalacağını, Akdeniz ve Ege kıyılarında sıcaklıklar mevsim normallerinin... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T10:47+0300

2024-08-24T10:47+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşüşe geçeceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, özellikle iç kesimlerde ise 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Akdeniz ve Ege kıyılarında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.• Kuvvetli Yağış Uyarısı: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri’nin doğusu ve Sivas’ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.• Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara’nın güneyi ve Ege kıyılarında rüzgârın kuzey yönlerinden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde rüzgârın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması isteniyor.Bölgelere Göre Hava Durumu:Marmara Bölgesi:• İstanbul: Az bulutlu, 32°C• Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 36°C• Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 32°C• Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 33°CEge Bölgesi:• İzmir: Az bulutlu ve açık, 36°C• Manisa: Az bulutlu ve açık, 38°C• Afyonkarahisar: Parçalı ve az bulutlu, 30°C• Muğla: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, 36°CAkdeniz Bölgesi:• Antalya: Az bulutlu, 38°C• Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 35°C• Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31°C• Isparta: Parçalı ve çok bulutlu, 32°Cİç Anadolu Bölgesi:• Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 32°C• Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 30°C• Konya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°C• Yozgat: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26°CKaradeniz Bölgesi:• Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31°C• Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°C• Artvin: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°CDoğu Anadolu Bölgesi:• Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 31°C• Kars: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31°C• Malatya: Az bulutlu, 36°C• Van: Az bulutlu, 30°CGüneydoğu Anadolu Bölgesi:• Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 40°C• Gaziantep: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, 36°C• Siirt: Az bulutlu ve açık, 39°C• Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 38°C

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