https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/kask-takmayan-cocuga-trafik-polisinden-cizgi-film-yasagi-1087212077.html
Kask takmayan çocuğa, trafik polisinden 'çizgi film yasağı'
Kask takmayan çocuğa, trafik polisinden 'çizgi film yasağı'
Sputnik Türkiye
Bodrum polisinin sosyal medyada paylaştığı görüntü izleyenlerin ilgisini çekti. Kaldırımda kask takmayarak bisiklet süren küçük çocuğu gören polis, çocuğa 'bir... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T11:56+0300
2024-08-24T11:56+0300
2024-08-24T11:56+0300
yaşam
trafik
trafik polisi
bodrum
bodrum emniyet müdürlüğü
trafik cezası
bisiklet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/18/1087211425_0:59:961:600_1920x0_80_0_0_7a6a72613209c20ebd70c22d514cdf4b.jpg
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli trafik polisi, kaldırımda bisiklet süren çocuğa bir hafta çizgi film izlememe, kask takmadığı için de yatağını toplama cezası verdi.Polis memuru, küçük çocuğu görünce, 'Burası yayalar için sen şimdi burada motor sürüyorsun. Kaskın nerede senin? O zaman sana ceza yazacağım, gel bakalım buraya' diyerek yanına çağırdı. Polisin yanına giden çocuk, hayatının ilk trafik cezasını aldı.Çocuğa kas takmadığı ve kaldırımda seyrettiği için ceza yazan polis, "Kaldırımda bisiklet sürdüğün için bir hafta çizgi film yok. Kaskı takmadığın için de bir hafta yatağını toplayacaksın. Bir hafta boyunca kontrol edeceğim. Bunları yapmazsan motorunu bağlarım" dedi.Sosyal medyada paylaşılan polis ve küçük çocuk arasında geçen diyaloğu çok sayıda paylaşım, yorum ve beğeni aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/samsunda-gezici-kutuphane-tarim-iscilerinin-cocuklari-icin-kitap-okuma-ve-oyun-etkinlikleri-1087207949.html
bodrum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/18/1087211425_41:0:920:659_1920x0_80_0_0_b796c6fca531eb2ae1f6e999a3ae1366.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trafik, trafik polisi, bodrum, bodrum emniyet müdürlüğü, trafik cezası, bisiklet
trafik, trafik polisi, bodrum, bodrum emniyet müdürlüğü, trafik cezası, bisiklet
Kask takmayan çocuğa, trafik polisinden 'çizgi film yasağı'
Bodrum polisinin sosyal medyada paylaştığı görüntü izleyenlerin ilgisini çekti. Kaldırımda kask takmayarak bisiklet süren küçük çocuğu gören polis, çocuğa 'bir hafta çizgi film izlememe yasağı' verdi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli trafik polisi, kaldırımda bisiklet süren çocuğa bir hafta çizgi film izlememe, kask takmadığı için de yatağını toplama cezası verdi.
Polis memuru, küçük çocuğu görünce, 'Burası yayalar için sen şimdi burada motor sürüyorsun. Kaskın nerede senin? O zaman sana ceza yazacağım, gel bakalım buraya' diyerek yanına çağırdı. Polisin yanına giden çocuk, hayatının ilk trafik cezasını aldı.
Çocuğa kas takmadığı ve kaldırımda seyrettiği için ceza yazan polis, "Kaldırımda bisiklet sürdüğün için bir hafta çizgi film yok. Kaskı takmadığın için de bir hafta yatağını toplayacaksın. Bir hafta boyunca kontrol edeceğim. Bunları yapmazsan motorunu bağlarım" dedi.
Sosyal medyada paylaşılan polis ve küçük çocuk arasında geçen diyaloğu çok sayıda paylaşım, yorum ve beğeni aldı.