https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/kask-takmayan-cocuga-trafik-polisinden-cizgi-film-yasagi-1087212077.html

Kask takmayan çocuğa, trafik polisinden 'çizgi film yasağı'

Kask takmayan çocuğa, trafik polisinden 'çizgi film yasağı'

Sputnik Türkiye

Bodrum polisinin sosyal medyada paylaştığı görüntü izleyenlerin ilgisini çekti. Kaldırımda kask takmayarak bisiklet süren küçük çocuğu gören polis, çocuğa 'bir... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T11:56+0300

2024-08-24T11:56+0300

2024-08-24T11:56+0300

yaşam

trafik

trafik polisi

bodrum

bodrum emniyet müdürlüğü

trafik cezası

bisiklet

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Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli trafik polisi, kaldırımda bisiklet süren çocuğa bir hafta çizgi film izlememe, kask takmadığı için de yatağını toplama cezası verdi.Polis memuru, küçük çocuğu görünce, 'Burası yayalar için sen şimdi burada motor sürüyorsun. Kaskın nerede senin? O zaman sana ceza yazacağım, gel bakalım buraya' diyerek yanına çağırdı. Polisin yanına giden çocuk, hayatının ilk trafik cezasını aldı.Çocuğa kas takmadığı ve kaldırımda seyrettiği için ceza yazan polis, "Kaldırımda bisiklet sürdüğün için bir hafta çizgi film yok. Kaskı takmadığın için de bir hafta yatağını toplayacaksın. Bir hafta boyunca kontrol edeceğim. Bunları yapmazsan motorunu bağlarım" dedi.Sosyal medyada paylaşılan polis ve küçük çocuk arasında geçen diyaloğu çok sayıda paylaşım, yorum ve beğeni aldı.

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trafik, trafik polisi, bodrum, bodrum emniyet müdürlüğü, trafik cezası, bisiklet