https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/kapadokyada-sel-kopan-kayalar-3-aracta-hasara-neden-oldu-1087228685.html
Kapadokya'da sel: Kopan kayalar 3 araçta hasara neden oldu
Kapadokya'da sel: Kopan kayalar 3 araçta hasara neden oldu
Sputnik Türkiye
Nevşehir'de sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle düşen kaya parçaları 3 araçta hasara neden olurken, araçlarında mahsur kalan dede ve torunu ekipler... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T21:22+0300
2024-08-24T21:22+0300
2024-08-24T21:22+0300
türkiye
nevşehir
avanos
kapadokya
sel
sel felaketi
hasar
sağanak
sağanak yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/18/1087228528_0:592:1536:1456_1920x0_80_0_0_73b6cbb1136445849445cf5302f1000b.jpg
Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel oluştu. Sel nedeniyle kopan kaya parçaları park halindeki 3 araca hasar verirken ayrıca etkili olan sağanak nedeniyle düşen kaya parçaları, park halindeki otomobilde hasara neden oldu. Sel suları yolları kapatırken, Rafet E. ve 12 yaşındaki torunu araçlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu dede ve torunu araçtan çıkarıldı. Ayrıca, kopan kaya parçaları da yolları kapattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/istinat-duvari-coken-sitedeki-48-daireli-bina-bosaltildi-1087226943.html
türkiye
nevşehir
avanos
kapadokya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/18/1087228528_0:448:1536:1600_1920x0_80_0_0_3cfce1a885e6322ef780c0f64a3c7b86.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nevşehir, avanos, kapadokya, sel, sel felaketi, hasar, sağanak, sağanak yağış
nevşehir, avanos, kapadokya, sel, sel felaketi, hasar, sağanak, sağanak yağış
Kapadokya'da sel: Kopan kayalar 3 araçta hasara neden oldu
Nevşehir'de sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle düşen kaya parçaları 3 araçta hasara neden olurken, araçlarında mahsur kalan dede ve torunu ekipler tarafından kurtarıldı.
Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel oluştu.
Sel nedeniyle kopan kaya parçaları park halindeki 3 araca hasar verirken ayrıca etkili olan sağanak nedeniyle düşen kaya parçaları, park halindeki otomobilde hasara neden oldu.
Sel suları yolları kapatırken, Rafet E. ve 12 yaşındaki torunu araçlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu dede ve torunu araçtan çıkarıldı. Ayrıca, kopan kaya parçaları da yolları kapattı.