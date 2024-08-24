https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/kapadokyada-sel-kopan-kayalar-3-aracta-hasara-neden-oldu-1087228685.html

Kapadokya'da sel: Kopan kayalar 3 araçta hasara neden oldu

Kapadokya'da sel: Kopan kayalar 3 araçta hasara neden oldu

Sputnik Türkiye

Nevşehir'de sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle düşen kaya parçaları 3 araçta hasara neden olurken, araçlarında mahsur kalan dede ve torunu ekipler... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T21:22+0300

2024-08-24T21:22+0300

2024-08-24T21:22+0300

türkiye

nevşehir

avanos

kapadokya

sel

sel felaketi

hasar

sağanak

sağanak yağış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/18/1087228528_0:592:1536:1456_1920x0_80_0_0_73b6cbb1136445849445cf5302f1000b.jpg

Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel oluştu. Sel nedeniyle kopan kaya parçaları park halindeki 3 araca hasar verirken ayrıca etkili olan sağanak nedeniyle düşen kaya parçaları, park halindeki otomobilde hasara neden oldu. Sel suları yolları kapatırken, Rafet E. ve 12 yaşındaki torunu araçlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu dede ve torunu araçtan çıkarıldı. Ayrıca, kopan kaya parçaları da yolları kapattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/istinat-duvari-coken-sitedeki-48-daireli-bina-bosaltildi-1087226943.html

türkiye

nevşehir

avanos

kapadokya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nevşehir, avanos, kapadokya, sel, sel felaketi, hasar, sağanak, sağanak yağış