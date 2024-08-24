https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/kadina-yonelik-siddetle-ilgili-yeni-arastirma-eylulde-baslayacak-1087213950.html

Kadına yönelik şiddetle ilgili yeni araştırma Eylül'de başlayacak

Kadına yönelik şiddetle ilgili yeni araştırma Eylül'de başlayacak

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, gelecek ay kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında geniş çaplı bir saha araştırması başlatacaklarını açıkladı. 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T13:07+0300

2024-08-24T13:07+0300

2024-08-24T13:07+0300

türkiye

aile ve sosyal politikalar bakanlığı

mahinur özdemir

kadına yönelik şiddet

kadına şiddet

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'ın himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin işbirliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Forumu kapsamında gerçekleştirilen oturumda ülke beyanını açıkladıklarını, Türkiye'nin görüşlerini paylaştıklarını ve çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.İkili görüşmelerde özellikle kadını, aileyi güçlendirmeye yönelik Türkiye’nin tecrübelerini paylaştıklarını ifade eden Göktaş, görüştükleri bakanların Türkiye ile daha fazla iş birliği yapmak istediklerini söyledi.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Vekili Amina J. Mohammed ile de bir araya geldiklerini bildiren Göktaş, tüm görüşmelerde olduğu gibi Mohammed ile görüşmesinde de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Türkiye'nin tepkisini dile getirdiklerini belirtti.İsrail saldırılarının kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik uluslararası baskının artırılmasının önemine vurgu yaptıklarını aktaran Bakan Göktaş, uluslararası toplumun artık her platformda sesini çıkarması ve bu katliamın son bulmasının gerekliliğini belirttiklerini ifade etti.'Tek bir vaka bile bizim için fazla bir vakadır'Açıklamaya göre, son dönemde artan kadına yönelik şiddet haberleri ve bu konudaki mücadeleye ilişkin değerlendirilmesi sorulması üzerine, Göktaş kadına yönelik şiddetin topyekun mücadele gerektiren, siyaset üstü, tüm insanlığı ilgilendiren küresel bir mesele olduğunu vurguladı.Her kadının şiddetten uzak yaşaması, güvenli bir şekilde sosyal hayata katılmasının önemine vurgu yapan Bakan Göktaş, "Tek bir vaka bile, bizim için fazla bir vakadır." diye konuştu. Göktaş, şiddete karşı sıfır tolerans ilkesini merkeze alan ulusal eylem planıyla şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeye ve kapsayıcı çözüm önerileri geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.Bakan Göktaş, şunları kaydetti: Kadına yönelik şiddetle ilgili kapsamlı saha araştırması eylülde başlayacakKadına yönelik şiddetle mücadele istatistiklerine ilişkin soru üzerine Göktaş, şu karşılığı verdi:Davaya müdahil oldukManisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darbedilen hamile kadına yönelik şiddete ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, yaşanan olayı lanetledi.Saldırganın tutuklandığını hatırlatan Göktaş, "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olduk. Saldırganın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olacağız. Şiddete maruz kalan kardeşimize ve çocuğuna psikososyal destek sağlıyoruz. Şiddet başta olmak üzere kadınların hakkına, hukukuna ve onuruna yönelik hiçbir saldırıya asla tolerans göstermedik, göstermeyeceğiz." yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/ak-parti-sozcusu-celikten-hamile-bir-kadinin-esi-tarafindan-sokak-ortasinda-darp-edilmesiyle-ilgili-1087120286.html

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aile ve sosyal politikalar bakanlığı, mahinur özdemir, kadına yönelik şiddet, kadına şiddet