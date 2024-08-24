https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/izmitte-tramvayin-carptigi-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1087229136.html

İzmit'te tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmit'te tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin tramvayın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T21:45+0300

2024-08-24T21:45+0300

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türkiye

kocaeli

izmit

kaza

tramvay

ölü

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Söz konusu kazanın Yenişehir Mahallesi mevki Gazi Mustafa Kemal bulvarında meydana geldiği ifade edilirken seyir halinde olan tramvay yoluna atlayan yayanın tramvayın altında kaldığı ifade edildi.Yaya tramvay altında kalırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvayın altında kalan yayayı çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yaya tramvay altında çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan ve adının Engin (37) olduğu öğrenilen yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yayanın zihinsel engelli olduğu aktarıldı.Hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaralı şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/kapadokyada-sel-kopan-kayalar-3-aracta-hasara-neden-oldu-1087228685.html

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