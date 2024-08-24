https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/izmitte-tramvayin-carptigi-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1087229136.html
İzmit'te tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybetti
İzmit'te tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin tramvayın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T21:45+0300
2024-08-24T21:45+0300
2024-08-24T21:47+0300
türkiye
kocaeli
izmit
kaza
tramvay
ölü
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Söz konusu kazanın Yenişehir Mahallesi mevki Gazi Mustafa Kemal bulvarında meydana geldiği ifade edilirken seyir halinde olan tramvay yoluna atlayan yayanın tramvayın altında kaldığı ifade edildi.Yaya tramvay altında kalırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvayın altında kalan yayayı çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yaya tramvay altında çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan ve adının Engin (37) olduğu öğrenilen yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yayanın zihinsel engelli olduğu aktarıldı.Hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaralı şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/kapadokyada-sel-kopan-kayalar-3-aracta-hasara-neden-oldu-1087228685.html
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kocaeli, izmit, kaza, tramvay, ölü
kocaeli, izmit, kaza, tramvay, ölü
İzmit'te tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybetti
21:45 24.08.2024 (güncellendi: 21:47 24.08.2024)
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin tramvayın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Söz konusu kazanın Yenişehir Mahallesi mevki Gazi Mustafa Kemal bulvarında meydana geldiği ifade edilirken seyir halinde olan tramvay yoluna atlayan yayanın tramvayın altında kaldığı ifade edildi.
Yaya tramvay altında kalırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvayın altında kalan yayayı çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yaya tramvay altında çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ağır yaralanan ve adının Engin (37) olduğu öğrenilen yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yayanın zihinsel engelli olduğu aktarıldı.
Hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaralı şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.