https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/meteoroloji-ve-valilikten-aciklama-geldi-ankara-ve-cevresindeki-iller-icin-gok-gurultulu-saganak-1087193969.html

Meteoroloji ve Valilik'ten açıklama geldi: Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji ve Valilik'ten açıklama geldi: Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Sputnik Türkiye

Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T17:06+0300

2024-08-23T17:06+0300

2024-08-23T17:06+0300

türkiye

ankara

yağmur

sel

sağanak

gök gürültülü sağanak

yıldırım

heyelan

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güney, Yozgat'ın kuzey ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Valilik'ten de açıklama geldiAnkara Valiliği sosyal medya hesabında, Ankara'nın kuzey ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/saglik-bakani-memisoglundan-maymun-cicegi-virusu-aciklamasi-olursa-ustesinden-gelecegimizi-1087192640.html

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