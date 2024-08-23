https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/meteoroloji-ve-valilikten-aciklama-geldi-ankara-ve-cevresindeki-iller-icin-gok-gurultulu-saganak-1087193969.html
Meteoroloji ve Valilik'ten açıklama geldi: Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji ve Valilik'ten açıklama geldi: Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Sputnik Türkiye
Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T17:06+0300
2024-08-23T17:06+0300
2024-08-23T17:06+0300
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ankara
yağmur
sel
sağanak
gök gürültülü sağanak
yıldırım
heyelan
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güney, Yozgat'ın kuzey ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Valilik'ten de açıklama geldiAnkara Valiliği sosyal medya hesabında, Ankara'nın kuzey ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/saglik-bakani-memisoglundan-maymun-cicegi-virusu-aciklamasi-olursa-ustesinden-gelecegimizi-1087192640.html
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Meteoroloji ve Valilik'ten açıklama geldi: Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güney, Yozgat'ın kuzey ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Valilik'ten de açıklama geldi
Ankara Valiliği sosyal medya hesabında, Ankara'nın kuzey ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; akşam saatlerine kadar Ankara'nın kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.