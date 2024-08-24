https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/istanbul-bogazinin-iki-yakasi-sporla-birlesecek-1087213656.html
İstanbul Boğazı'nın iki yakası sporla birleşecek
İstanbul Boğazı'nın iki yakası sporla birleşecek
Sputnik Türkiye
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yarın gerçekleştirilecek. Yarışlarda 78 ülkeden üç bine yakın yüzücü iki kıta arasında kıyasıya mücadele verecek. 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T12:48+0300
2024-08-24T12:48+0300
2024-08-24T12:48+0300
spor
istanbul boğazı
boğaziçi kıtalararası yüzme yarışı
türkiye milli olimpiyat komitesi (tmok)
yüzme yarışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/18/1087213503_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9e693e20c47c8f8664c6b6fdf9ce0ad5.jpg
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 36. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, yarın gerçekleştirilecek. Türkiye dahil 78 farklı ülkeden 2 bin 824 yüzücünün katılacağı yarış için rekor seviyede başvuru yapıldı. Yarış saat 10.00'da Kanlıca'dan başlayacak ve saat 13.30'da Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sona erecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/turkiyenin-olimpiyat-tarihinde-bir-ilk-16-yasindaki-milli-yuzucu-kuzey-tuncelli-finalde-1086464827.html
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istanbul boğazı, boğaziçi kıtalararası yüzme yarışı, türkiye milli olimpiyat komitesi (tmok), yüzme yarışı
istanbul boğazı, boğaziçi kıtalararası yüzme yarışı, türkiye milli olimpiyat komitesi (tmok), yüzme yarışı
İstanbul Boğazı'nın iki yakası sporla birleşecek
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yarın gerçekleştirilecek. Yarışlarda 78 ülkeden üç bine yakın yüzücü iki kıta arasında kıyasıya mücadele verecek.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 36. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, yarın gerçekleştirilecek.
Türkiye dahil 78 farklı ülkeden 2 bin 824 yüzücünün katılacağı yarış için rekor seviyede başvuru yapıldı. Yarış saat 10.00'da Kanlıca'dan başlayacak ve saat 13.30'da Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sona erecek.