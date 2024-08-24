https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/israil-gazzede-3-subayinin-daha-oldugunu-duyurdu-1087229742.html

İsrail Gazze'de 3 subayının daha öldüğünü duyurdu

İsrail Gazze'de 3 subayının daha öldüğünü duyurdu

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 subayının daha öldüğünü duyurdu. 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T22:51+0300

2024-08-24T22:51+0300

2024-08-24T22:51+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil ordusu

israil ordusu (idf)

idf

israil savunma kuvvetleri (idf)

ölü

subay

gazze

gazze şeridi

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 6310. Tugayından 26 ve 23 yaşındaki 2 yedek subayın, 8119 No'lu taburda görev yapan 35 yaşındaki bir subayın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 336'sı karadan olmak üzere 699'a yükseldi.Ordunun verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısı 2 bin 249'u Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarında olmak üzere 4 bin 376'ya ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/gazzedeki-saglik-bakanligi-ilaclarin-yuzde-60i-tukendi-ve-temel-hizmetler-durma-tehlikesiyle-karsi-1087227159.html

israil

gazze

gazze şeridi

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