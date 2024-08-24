https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/israil-gazzede-3-subayinin-daha-oldugunu-duyurdu-1087229742.html
İsrail Gazze'de 3 subayının daha öldüğünü duyurdu
İsrail Gazze'de 3 subayının daha öldüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 subayının daha öldüğünü duyurdu. 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T22:51+0300
2024-08-24T22:51+0300
2024-08-24T22:51+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil ordusu
israil ordusu (idf)
idf
israil savunma kuvvetleri (idf)
ölü
subay
gazze
gazze şeridi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082906529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02fa2e6ed73e92dbf4bc7776edf7b2cc.jpg
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 6310. Tugayından 26 ve 23 yaşındaki 2 yedek subayın, 8119 No'lu taburda görev yapan 35 yaşındaki bir subayın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 336'sı karadan olmak üzere 699'a yükseldi.Ordunun verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısı 2 bin 249'u Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarında olmak üzere 4 bin 376'ya ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/gazzedeki-saglik-bakanligi-ilaclarin-yuzde-60i-tukendi-ve-temel-hizmetler-durma-tehlikesiyle-karsi-1087227159.html
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082906529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c44f6fd9d82104c9223b227296e7996a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), idf, israil savunma kuvvetleri (idf), ölü, subay, gazze, gazze şeridi
israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), idf, israil savunma kuvvetleri (idf), ölü, subay, gazze, gazze şeridi
İsrail Gazze'de 3 subayının daha öldüğünü duyurdu
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 subayının daha öldüğünü duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 6310. Tugayından 26 ve 23 yaşındaki 2 yedek subayın, 8119 No'lu taburda görev yapan 35 yaşındaki bir subayın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 336'sı karadan olmak üzere 699'a yükseldi.
Ordunun verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısı 2 bin 249'u Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarında olmak üzere 4 bin 376'ya ulaştı.