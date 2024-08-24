https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/gazzedeki-saglik-bakanligi-ilaclarin-yuzde-60i-tukendi-ve-temel-hizmetler-durma-tehlikesiyle-karsi-1087227159.html

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İlaçların yüzde 60'ı tükendi ve temel hizmetler durma tehlikesiyle karşı karşıya

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İlaçların yüzde 60'ı tükendi ve temel hizmetler durma tehlikesiyle karşı karşıya

Sputnik Türkiye

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaş ile sınır kapılarını kontrol etmesi ve kapatması sonucunda temel ilaç... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T19:27+0300

2024-08-24T19:27+0300

2024-08-24T19:27+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

gazze sağlık bakanlığı

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

filistin sağlık bakanlığı

ilaç

bm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086342208_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_759d1b7783cc9b2c77ba184641d2dc5b.jpg

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hastaneler ve sağlık merkezlerinde ciddi ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı belirtilerek, 'benzeri görülmemiş' ilaç ve tıbbi sarf malzemesi krizinin hastaların ve yaralıların yaşamlarını ciddi bir şekilde etkileyeceği uyarısında bulunuldu.Temel ilaç listesinin yüzde 60'ının, tıbbi sarf malzemelerinin de yüzde 83'ünün bakanlığın depolarında tükendiği ve bunun da tedavi hizmetlerinin tamamen durmasına yol açacağı kaydedilen açıklamada, durdurulma riski taşıyan en önemli hizmetlerin acil durumlar, ameliyatlar, yoğun bakım, diyaliz, birinci basamak sağlık hizmetleri ve ruh sağlığı olduğu aktarıldı.Açıklamada, uluslararası ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarına duruma hızla müdahale ederek gerekli ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının karşılanması çağrısı yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/hamas-ateskes-muzakerelerine-katilacagini-acikladi-1087218995.html

gazze

gazze şeridi

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin sağlık bakanlığı, ilaç, bm, birleşmiş milletler (bm)