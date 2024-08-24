https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/gazzedeki-saglik-bakanligi-ilaclarin-yuzde-60i-tukendi-ve-temel-hizmetler-durma-tehlikesiyle-karsi-1087227159.html
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İlaçların yüzde 60'ı tükendi ve temel hizmetler durma tehlikesiyle karşı karşıya
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İlaçların yüzde 60'ı tükendi ve temel hizmetler durma tehlikesiyle karşı karşıya
Sputnik Türkiye
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaş ile sınır kapılarını kontrol etmesi ve kapatması sonucunda temel ilaç... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T19:27+0300
2024-08-24T19:27+0300
2024-08-24T19:27+0300
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israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin sağlık bakanlığı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hastaneler ve sağlık merkezlerinde ciddi ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı belirtilerek, 'benzeri görülmemiş' ilaç ve tıbbi sarf malzemesi krizinin hastaların ve yaralıların yaşamlarını ciddi bir şekilde etkileyeceği uyarısında bulunuldu.Temel ilaç listesinin yüzde 60'ının, tıbbi sarf malzemelerinin de yüzde 83'ünün bakanlığın depolarında tükendiği ve bunun da tedavi hizmetlerinin tamamen durmasına yol açacağı kaydedilen açıklamada, durdurulma riski taşıyan en önemli hizmetlerin acil durumlar, ameliyatlar, yoğun bakım, diyaliz, birinci basamak sağlık hizmetleri ve ruh sağlığı olduğu aktarıldı.Açıklamada, uluslararası ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarına duruma hızla müdahale ederek gerekli ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının karşılanması çağrısı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/hamas-ateskes-muzakerelerine-katilacagini-acikladi-1087218995.html
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gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin sağlık bakanlığı, ilaç, bm, birleşmiş milletler (bm)
gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin sağlık bakanlığı, ilaç, bm, birleşmiş milletler (bm)
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İlaçların yüzde 60'ı tükendi ve temel hizmetler durma tehlikesiyle karşı karşıya
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaş ile sınır kapılarını kontrol etmesi ve kapatması sonucunda temel ilaç listesinin yüzde 60'ının, tıbbi sarf malzemelerinin de yüzde 83'ünün tükendiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hastaneler ve sağlık merkezlerinde ciddi ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı belirtilerek, 'benzeri görülmemiş' ilaç ve tıbbi sarf malzemesi krizinin hastaların ve yaralıların yaşamlarını ciddi bir şekilde etkileyeceği uyarısında bulunuldu.
Temel ilaç listesinin yüzde 60'ının, tıbbi sarf malzemelerinin de yüzde 83'ünün bakanlığın depolarında tükendiği ve bunun da tedavi hizmetlerinin tamamen durmasına yol açacağı kaydedilen açıklamada, durdurulma riski taşıyan en önemli hizmetlerin acil durumlar, ameliyatlar, yoğun bakım, diyaliz, birinci basamak sağlık hizmetleri ve ruh sağlığı olduğu aktarıldı.
Açıklamada, uluslararası ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarına duruma hızla müdahale ederek gerekli ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının karşılanması çağrısı yapıldı.