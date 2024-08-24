https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/hamasin-katilmadigi-muzakerelerden-abd-tarafindan-aciklama-hamasin-muzakerelere-katilmasina-1087203773.html

Hamas'ın katılmadığı müzakerelerde ABD tarafından açıklama: 'Hamas'ın müzakerelere katılmasına ihtiyacımız var'

Hamas'ın katılmadığı müzakerelerde ABD tarafından açıklama: 'Hamas'ın müzakerelere katılmasına ihtiyacımız var'

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklamalarında Hamas'ın katılımına... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T04:38+0300

2024-08-24T04:38+0300

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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. John Kirby, Hamas'ın da İsrail, ABD, Mısır ve Katarlı müzakerecilerin katıldığı görüşmelerde bulunması gerektiğini dile getirdi. Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, müzakerelerin 'yapıcı' geçtiğini vurgulayarak bazı ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti ve şunları kaydetti: 'Philadelphia Koridoru ve Refah konusunda yeni bir öneri Hamas'a iletilecek' İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD ve iç istihbarat servisi Shin Bet tarafından Kahire'de sunulan Philadelphia Koridoru ve Refah sınır kapısı konusundaki yeni bir öneri, Haaretz'in haberine göre Mısır ve Katar tarafından Hamas'a iletecek. İsrailli bir kaynağa dayandırılan haberde bu hamlenin 'göreceli' bir ilerlemeye işaret ettiğini belirtti. Ayrıca İsrailli bir kaynağın “Perşembe günü Kahire'de yapılan heyetler arası toplantı yapıcıydı. Mısır ile İsrail arasında Philadelphia Koridoru konusundaki boşlukları kapattı. Şimdi Hamas'ın tutumunu bekliyoruz” dediğini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/hamastan-abdnin-yeni-oneri-sundugu-muzakerelere-dair-aciklama-israil-yeni-sartlar-dayatmak-istiyor-1086941345.html

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