https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/hamas-ateskes-muzakerelerine-katilacagini-acikladi-1087218995.html
Hamas ateşkes müzakerelerine katılacağını açıkladı
Hamas ateşkes müzakerelerine katılacağını açıkladı
Sputnik Türkiye
Hamas heyeti, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes müzakereleri görüşmek için Kahire'ye gideceklerini açıkladı. Hamas'ın bu akşam yapılacak olan müzakerelere katılması... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T15:42+0300
2024-08-24T15:42+0300
2024-08-24T15:43+0300
hamas
israil-filistin
abd
müzakere
ateşkes
kahire
mısır
abd ulusal güvenlik konseyi
israil- filistin çatışması
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Hamas'tan bir heyet bu akşam yapılacak olan ateşkes müzakerelerine katılmak için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini bildirdi.Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet Er-Rişk, yaptığı açıklamada, Mısır ve Katarlı arabulucuların talebi üzerine toplan Hamas heyetinin Kahire'ye gideceğini bildirdi.Heyetin başkanlığını Halil el-Hayye yapacak olan heyetin ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu öneriye ve BM Güvenlik Konseyi kararına bağlı kalacağını söyleyen İzzet Er-Rişk, Hamas'ın varılacak anlaşmayı uygulamaya hazır olduğunu bildirdi.Rişk, ayrıca konuşmasında anlaşmaya bağlı kalması ve uygulaması için İsrail yönetimine baskı yapılmasını talep etti.'Bir sonraki tur görüşmelerine katılacağımız anlamına gelmiyor'Bir diğer üst düzey Hamas yetkilisi Mahmoud Mardawi ise Hamas ile bağlantılı medyaya yaptığı açıklamada, heyetin Kahire'ye gidecek olmasının 'Hamas'ın bir sonraki tur görüşmelere katılacağı anlamına gelmediği' değerlendirmesinde bulundu.Hamas heyetinin, Kahire'ye gidişini açıklaması öncesinde müzakereler için İsrail güvenlik heyeti ve ABD heyeti iki gün önce Kahire'ye ulaşmıştı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerine Hamas'ın katılması için çağrı yapmıştı.John Kirby, şöyle konuşmuştu: "Biz Kahire'deyiz. Onlar Kahire'de. Hamas'ın da katılmasına ihtiyacımız var. Bu detaylara odaklanmanın temel noktasına inmemiz gerekiyor"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/hamasin-katilmadigi-muzakerelerden-abd-tarafindan-aciklama-hamasin-muzakerelere-katilmasina-1087203773.html
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hamas, israil-filistin, abd, müzakere, ateşkes, kahire, mısır, abd ulusal güvenlik konseyi
hamas, israil-filistin, abd, müzakere, ateşkes, kahire, mısır, abd ulusal güvenlik konseyi
Hamas ateşkes müzakerelerine katılacağını açıkladı
15:42 24.08.2024 (güncellendi: 15:43 24.08.2024)
Hamas heyeti, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes müzakereleri görüşmek için Kahire'ye gideceklerini açıkladı. Hamas'ın bu akşam yapılacak olan müzakerelere katılması için ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby çağrıda bulunmuştu.
Hamas'tan bir heyet bu akşam yapılacak olan ateşkes müzakerelerine katılmak için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini bildirdi.
Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet Er-Rişk, yaptığı açıklamada, Mısır ve Katarlı arabulucuların talebi üzerine toplan Hamas heyetinin Kahire'ye gideceğini bildirdi.
Heyetin başkanlığını Halil el-Hayye yapacak olan heyetin ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu öneriye ve BM Güvenlik Konseyi kararına bağlı kalacağını söyleyen İzzet Er-Rişk, Hamas'ın varılacak anlaşmayı uygulamaya hazır olduğunu bildirdi.
Rişk, ayrıca konuşmasında anlaşmaya bağlı kalması ve uygulaması için İsrail yönetimine baskı yapılmasını talep etti.
'Bir sonraki tur görüşmelerine katılacağımız anlamına gelmiyor'
Bir diğer üst düzey Hamas yetkilisi Mahmoud Mardawi ise Hamas ile bağlantılı medyaya yaptığı açıklamada, heyetin Kahire'ye gidecek olmasının 'Hamas'ın bir sonraki tur görüşmelere katılacağı anlamına gelmediği' değerlendirmesinde bulundu.
Hamas heyetinin, Kahire'ye gidişini açıklaması öncesinde müzakereler için İsrail güvenlik heyeti ve ABD heyeti iki gün önce Kahire'ye ulaşmıştı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerine Hamas'ın katılması için çağrı yapmıştı.
John Kirby, şöyle konuşmuştu: "Biz Kahire'deyiz. Onlar Kahire'de. Hamas'ın da katılmasına ihtiyacımız var. Bu detaylara odaklanmanın temel noktasına inmemiz gerekiyor"