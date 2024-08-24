https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/ferdi-kadioglunu-transfer-eden-brighton-manchester-unitedi-2-1-yendi-1087221758.html

Ferdi Kadıoğlu'nu transfer eden Brighton, Manchester United'ı 2-1 yendi

Ferdi Kadıoğlu'nu transfer eden Brighton, Manchester United'ı 2-1 yendi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-lacivert kulübün 23 Ağustos'ta yaptığı açıklama, Kadıoğlu'nun... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T16:53+0300

2024-08-24T16:53+0300

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spor

fenerbahçe spor kulübü

brighton

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manchester united futbol takımı

ferdi kadıoğlu

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Milli Takım ve Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton ile anlaşma sağladı. Brighton ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olduğu bildirilen Kadıoğlu, görüşmeleri ilerletmek için İngiltere'ye gitti.23 Ağustos'ta Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere’ye gidecektir" duyurulmuştu.Brighton rakibi Manceshter United'ı 90+5'de attığı golüyle mağlup ettiİngiltere Premier Lig'de oynayan Brighton, Manchester United FC ile yaptığı maçta Brighton rakini 2-1 yendi. Brighton oyuncuları Danny Welbeck 32. dakikada gol attı ve Joao Pedro' 90+5'te attığı golle takımının Manchester United FC takımını mağlup etmesini sağladı.Manchester United FC, 60. dakikada Amad Diallo'nun golüyle maçı mağlup olarak bitirdi. Ferdi Kadıoğlu kimdir?7 Ekim 1999 Hollanda doğumlu olan Ferdi Kadıoğlu, 14 Temmuz 2018'de Hollanda'nın NEC Nijmegan takımından 1.40 milyon avro bonservis bedeli ile Fenerbahçe Kulübüne transfer oldu.Fenerbahçe yolculuğuna U21 takımında forma giyerek başlayan Kadıoğlu, Aralık 2018'de A takımıyla ilk resmi maçına çıktı.Ferdi Kadıoğlu, 6 yıllık Fenerbahçe macerasının ardından takıma geldiği günden bu yana piyasa değerini tamı tamına 20 kat yükselterek Türk futbol tarihine adını yazdıracak. Kadıoğlu'nun Brighton transferi, Fenerbahçe'nin bu zamanda kadar yapmış olduğu en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.Kadıoğlu, 30 milyon euro bonservis ile Süper Lig'de forma giyen en yüksek piyasa değerine sahip oyuncu rekorunu Nicolo Zaniolo ile birlikte elinde bulunduruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/ferdi-kadioglunun-takimi-belli-oldu-bonservis-bedeli-rekor-kiracak-1087198566.html

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