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Ferdi Kadıoğlu'nun takımı belli oldu: Bonservis bedeli rekor kıracak
Ferdi Kadıoğlu'nun takımı belli oldu: Bonservis bedeli rekor kıracak
Sputnik Türkiye
Milli Takım ve Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi sarı lacivertli takıma... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
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Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton'a transfer oldu. Başarılı sol bek için 30 milyon euro ödeme yapılacak.Ferdi Kadıoğlu maaşı ne kadar?Brighton'la 5 yıllık sözleşme imzalayan Kadıoğlu, Fenerbahçe'de yıllık 18 milyon lira kazanıyordu. İngiliz ekibinden alacağı maaş henüz resmi olarak açıklanmadı.Ferdi Kadıoğlu bonservis ücreti ne kadar?Başarılı oyuncu Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro bedelle Brighton'a transfer olacak. Fenerbahçe tarihinin en yüksek satışlı futbolcusu olacak.Ferdi Kadıoğlu kimdir? Transfer ücreti ne kadar?Hollanda takımlarından NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro bonservis ücreti ile Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımda 204 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 22 asist yaptı. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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ferdi kadıoğlu transfer, ferdi kadıoğlu hangi takıma transfer oldu, ferdi kadıoğlu kaç yaşında, ferdi kadıoğlu transfermarkt
ferdi kadıoğlu transfer, ferdi kadıoğlu hangi takıma transfer oldu, ferdi kadıoğlu kaç yaşında, ferdi kadıoğlu transfermarkt

Ferdi Kadıoğlu'nun takımı belli oldu: Bonservis bedeli rekor kıracak

19:33 23.08.2024
© AA / Dursun Aydemirkadıoğlu
kadıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© AA / Dursun Aydemir
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Milli Takım ve Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi sarı lacivertli takıma 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 7 numaralı sol bek Brighton'la 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton'a transfer oldu. Başarılı sol bek için 30 milyon euro ödeme yapılacak.

Ferdi Kadıoğlu maaşı ne kadar?

Brighton'la 5 yıllık sözleşme imzalayan Kadıoğlu, Fenerbahçe'de yıllık 18 milyon lira kazanıyordu. İngiliz ekibinden alacağı maaş henüz resmi olarak açıklanmadı.

Ferdi Kadıoğlu bonservis ücreti ne kadar?

Başarılı oyuncu Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro bedelle Brighton'a transfer olacak. Fenerbahçe tarihinin en yüksek satışlı futbolcusu olacak.

Ferdi Kadıoğlu kimdir? Transfer ücreti ne kadar?

Hollanda takımlarından NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro bonservis ücreti ile Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımda 204 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 22 asist yaptı. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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