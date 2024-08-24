https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/eskisehirde-112yi-mesgul-edenlere-77-bin-976-tl-para-cezasi-1087212975.html
Eskişehir'de 112'yi meşgul edenlere 77 bin 976 TL para cezası
Eskişehir'de 112'yi meşgul edenlere 77 bin 976 TL para cezası
Sputnik Türkiye
Eskişehir Valiliği'nin açıklamasına göre, yılbaşından bu yana 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz sebeplerden dolayı meşgul eden 35 kişiye toplamda 77 bin 976... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T12:24+0300
2024-08-24T12:24+0300
2024-08-24T12:24+0300
türkiye
112 acil servis
112 acil çağrı merkezi
ihbar
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sahte ihbar
yardım
tıbbi yardım
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Eskişehir'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz sebeplerden meşgul edenlere para cezası kesildi.Eskişehir Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, 2024 yılı başından beri Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul edip asılsız ihbarlarda bulunan 35 kişiye toplamda 77 bin 976 TL para cezası kesildiği duyuruldu.112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere arayanlara 2 bin 52 TL ceza verilirken, tekrarı halinde bu tutar iki katı halinde para cezası uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/goc-idaresi-baskani-atilla-toros-15-bin-619-kisi-acil-durum-hatti-sayesinde-kurtarildi-1087180865.html
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112 acil servis, 112 acil çağrı merkezi, ihbar, asılsız ihbar, sahte ihbar, yardım, tıbbi yardım, eskişehir
112 acil servis, 112 acil çağrı merkezi, ihbar, asılsız ihbar, sahte ihbar, yardım, tıbbi yardım, eskişehir
Eskişehir'de 112'yi meşgul edenlere 77 bin 976 TL para cezası
Eskişehir Valiliği'nin açıklamasına göre, yılbaşından bu yana 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz sebeplerden dolayı meşgul eden 35 kişiye toplamda 77 bin 976 TL para cezası kesildi.
Eskişehir'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz sebeplerden meşgul edenlere para cezası kesildi.
Eskişehir Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, 2024 yılı başından beri Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul edip asılsız ihbarlarda bulunan 35 kişiye toplamda 77 bin 976 TL para cezası kesildiği duyuruldu.
112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere arayanlara 2 bin 52 TL ceza verilirken, tekrarı halinde bu tutar iki katı halinde para cezası uygulanıyor.