https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/eskisehirde-112yi-mesgul-edenlere-77-bin-976-tl-para-cezasi-1087212975.html

Eskişehir'de 112'yi meşgul edenlere 77 bin 976 TL para cezası

Eskişehir'de 112'yi meşgul edenlere 77 bin 976 TL para cezası

Sputnik Türkiye

Eskişehir Valiliği'nin açıklamasına göre, yılbaşından bu yana 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz sebeplerden dolayı meşgul eden 35 kişiye toplamda 77 bin 976... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T12:24+0300

2024-08-24T12:24+0300

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türkiye

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Eskişehir'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz sebeplerden meşgul edenlere para cezası kesildi.Eskişehir Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, 2024 yılı başından beri Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul edip asılsız ihbarlarda bulunan 35 kişiye toplamda 77 bin 976 TL para cezası kesildiği duyuruldu.112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere arayanlara 2 bin 52 TL ceza verilirken, tekrarı halinde bu tutar iki katı halinde para cezası uygulanıyor.

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112 acil servis, 112 acil çağrı merkezi, ihbar, asılsız ihbar, sahte ihbar, yardım, tıbbi yardım, eskişehir