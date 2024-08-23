https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/goc-idaresi-baskani-atilla-toros-15-bin-619-kisi-acil-durum-hatti-sayesinde-kurtarildi-1087180865.html

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros: 15 bin 619 kişi, acil durum hattı sayesinde kurtarıldı

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros: 15 bin 619 kişi, acil durum hattı sayesinde kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, yaptığı açıklamada, 2015 yılında kurulan Yabancılar İletişim Merkezi acil durum hattı ile insan ticareti, aile içi şiddet ve... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T13:51+0300

2024-08-23T13:51+0300

2024-08-23T13:55+0300

türkiye

göç

il göç idaresi müdürlüğü

göç idaresi

atilla toros

aile içi şiddet

göçmen kaçakçılığı

insan ticareti

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Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, 20 Ağustos 2015 yılından beri çağrılara açık olan acil durum hattı sayesinde toplamda 15 bin 619 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Başkan Toros, 'Göç İdaresi Başkanlığının Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ile işbirliği içinde düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığıyla kararlı bir mücadele yürüttüğünü' belirtti.Günün her saati hizmet veren acil durum hattının ana amacı insan ticareti, aile içi şiddet ve göçmen kaçakçılığı gibi çeşitli suçlardan mağdur olanlara yardımcı olmak. Acil durum hattına gönderilen çağrılar, konumlarıyla beraber gerekli kolluk birimlerine iletiliyor ve mağdura hızlıca yardım ediliyor.Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) 157 ve kolluk birimleri koordinasyonunda 909 acil yardım çağrısı alındığını bildiren Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, 'medeniyet değerleri, insan hakları ve hukuka dayalı bir göç yönetimi anlayışıyla yönetildiği' belirterek acil durum hattı YİMER 157 ile, bu yıl içerisinde 231 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

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