https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/eski-jandarma-genel-komutani-emekli-orgeneral-galip-mendi-hayatini-kaybetti-1087218854.html

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi hayatını kaybetti

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, İzmir'de 73 yaşında hayatını kaybetti. 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T15:20+0300

2024-08-24T15:20+0300

2024-08-24T15:20+0300

türkiye

emekli orgeneral galip mengi

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İzmir'de özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören eski emekli orgeneral Galip Mendi, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Orgeneral Mendi kimdir?Ankara'da 1951 yılında doğan Mendi, 1970'te Kara Harp Okulu, 1971'de Piyade Okulu, 1985'te Kara Harp Akademisinden mezun oldu.Mendi, 1998 yılında tuğgeneralliğe terfi ederek 1'inci Komando Tugay Komutanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Ege Ordusu Harekat Kurmay Yarbaşkanlığı görevlerini yürüttü. Galip Mendi, 2003'te tümgeneral rütbesiyle Ege Ordusu Kurmay Başkanlığı ile Ulaştırma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yaptı.2007 sonrası korgeneral olarak Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığında Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı ve Eğitim Kolordusu Komutanlığı ile 8'inci Kolordu Komutanlığı görevlerini yürüten Mendi, 2012'den sonra ise orgeneral rütbesiyle 2'nci Ordu Komutanlığı ve Ege Ordusu Komutanlığı yaptı. Mendi, ardından 5 Ağustos 2015'te Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı.Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Başarı Madalyası ile TSK Üstün Hizmet Madalyası sahibi Mendi, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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türkiye

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emekli orgeneral galip mengi