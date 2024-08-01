Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı

© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi © AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar

Ayrıntılar geliyor

Yüksek Askeri Şura toplantısı Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfiler ve atamalar ele alındı. Alınan kararlara göre; 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı.