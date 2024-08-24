https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/eski-cia-uzmani-ukraynadaki-durum-bati-askeri-endustrisinin-icinde-bulundugu-krizi-ortaya-cikardi-1087226080.html

Eski CIA uzmanı: Ukrayna’daki durum Batı askeri endüstrisinin içinde bulunduğu krizi ortaya çıkardı

Eski CIA uzmanı: Ukrayna’daki durum Batı askeri endüstrisinin içinde bulunduğu krizi ortaya çıkardı

Sputnik Türkiye

Eski CIA yetkilisi Larry Johnson, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyon bölgesindeki durumun Batı askeri endüstrisinin içinde bulunduğu krizi... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T18:39+0300

2024-08-24T18:39+0300

2024-08-24T18:39+0300

ukrayna krizi

larry johnson

cia

abd dışişleri bakanlığı

ukrayna

batı

rusya

israil

filistin

silah

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Dialogue Works adlı YouTube kanalına demeç veren emekli CIA istihbarat görevlisi ve eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Larry Johnson, Ukrayna'daki çatışmanın Batı askeri-endüstriyel kompleksinin uzun vadeli askeri operasyonları sürdürme konusundaki yetersizliğini ortaya çıkardığını söyledi.Johnson, “Ukraynalılar Batı'dan aldıklarının neredeyse tamamını tükettiler. Ne ABD ne de Avrupa, tanklar ve topçu silahlarıyla dolu depo yığınlarına sahip bulunmuyor. Hepsini tükettiler. Son iki buçuk yıl, Batı'nın muharebe operasyonlarını sürdürme kabiliyeti açısından aslında zayıf olduğunu, endüstriyel temelin ortadan kalktığını ve kolay erişemedikleri maden ve metallerin yanı sıra üretimde de dışa bağımlı olduklarını ortaya koydu. Nitelikli işgücüne erişim eksikliğinden bahsetmiyorum bile" dedi.Batı'daki üretim krizinin, Filistin-İsrail çatışması ortamında daha da belirgin hale geldiğini vurgulayan uzman, “Ukrayna'daki durum dışında bir de İsrail var. Batı teçhizatının çoğunu alan ilk sıradaki ülke İsrail ve Ukrayna artık geri planda kaldı" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/ozel-askeri-harekat-bolgesinde-2-binden-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1087216086.html

ukrayna

batı

rusya

israil

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larry johnson, cia, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna, batı, rusya, israil, filistin, silah, üretim, kriz