https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/yolcu-otobusu-kopru-yagina-saplandi-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1086663885.html

Polatlı'da yolcu otobüsü köprü ayağına saplandı, aracın yarısı biçildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Polatlı'da yolcu otobüsü köprü ayağına saplandı, aracın yarısı biçildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu otobüsü köprünün ayağına çarparak büyük bir felakete yol açtı. Meydana gelen trafik... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T07:53+0300

2024-08-09T07:53+0300

2024-08-09T08:33+0300

türkiye

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Ankara Polatlı'da meydana gelen kaza, sabah saat 05.00 sıralarında, Eskişehir yönüne seyir halinde olan otobüsün kontrolünü kaybedip köprü ayağına saplanması sonucu gerçekleşti.Ankara Valisi Vasip Şahin:Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirilmesinin ardından son belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Ekipler, enkaz altında kalan yolcuları kurtarmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/meteorolojiden-pek-cok-sehre-cok-kuvvetli-geliyor-uyarisi-gok-gurultulu-saganak-yagmur-kapida-1086662877.html

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