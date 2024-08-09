https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/yolcu-otobusu-kopru-yagina-saplandi-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1086663885.html
Polatlı'da yolcu otobüsü köprü ayağına saplandı, aracın yarısı biçildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Polatlı'da yolcu otobüsü köprü ayağına saplandı, aracın yarısı biçildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu otobüsü köprünün ayağına çarparak büyük bir felakete yol açtı. Meydana gelen trafik... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T07:53+0300
2024-08-09T07:53+0300
2024-08-09T08:33+0300
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Ankara Polatlı'da meydana gelen kaza, sabah saat 05.00 sıralarında, Eskişehir yönüne seyir halinde olan otobüsün kontrolünü kaybedip köprü ayağına saplanması sonucu gerçekleşti.Ankara Valisi Vasip Şahin:Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirilmesinin ardından son belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Ekipler, enkaz altında kalan yolcuları kurtarmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/meteorolojiden-pek-cok-sehre-cok-kuvvetli-geliyor-uyarisi-gok-gurultulu-saganak-yagmur-kapida-1086662877.html
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Polatlı'da yolcu otobüsü köprü ayağına saplandı, aracın yarısı biçildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
07:53 09.08.2024 (güncellendi: 08:33 09.08.2024)
Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu otobüsü köprünün ayağına çarparak büyük bir felakete yol açtı. Meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu açıklamasının ardından son belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Ankara Polatlı'da meydana gelen kaza, sabah saat 05.00 sıralarında, Eskişehir yönüne seyir halinde olan otobüsün kontrolünü kaybedip köprü ayağına saplanması sonucu gerçekleşti.
Ankara Valisi Vasip Şahin:
"Otobüsün İzmir'den Ağrı'ya gittiği belirlendi. Enkaz altında ve otobüs içinde olan yaralıların kurtarılma çalışmaları sürüyor"
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirilmesinin ardından son belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Ekipler, enkaz altında kalan yolcuları kurtarmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.