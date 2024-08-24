https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/duda-ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesine-yonelik-saldirisinda-polonya-tanklari-da-yer-aldi-1087227900.html

Duda: Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırısında Polonya tankları da yer aldı

Duda: Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırısında Polonya tankları da yer aldı

Sputnik Türkiye

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik saldırısında Polonya tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T20:30+0300

2024-08-24T20:30+0300

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Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmak üzere Kiev'e giden ve burada Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan Duda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik saldırısında Polonya tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen tankların da yer aldığını söyledi.Duda, “Polonya’nın bir yıldan fazla süre önce tedarik ettiği PT-91 Twardy tankları bugün Kursk bölgesinde savaşarak muharebe alanında Ukrayna'yı savunuyor" dedi.Duda ayrıca, Polonya’nın Ukrayna’ya NATO ve AB'ye katılım sürecinde askeri ve siyasi desteği sürdüreceği sözünü verdi.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos günü Rusya’nın Kursk Bölgesi’ni işgal etme amacıyla taarruza geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukraynalı birliklerin ilerleyişinin durdurulduğunu bildirmişti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 24 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 5 bin 500'den fazla asker ve 70’ten fazla tank kaybetti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/cecen-komutan-alaudinov-kursk-istikametinde-ukrayna-ordusuna-ait-10dan-fazla-techizat-imha-edildi-1087203133.html

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