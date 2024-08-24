https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/cecen-komutan-alaudinov-kursk-istikametinde-ukrayna-ordusuna-ait-10dan-fazla-techizat-imha-edildi-1087203133.html

Çeçen komutan Alaudinov: Kursk istikametinde Ukrayna ordusuna ait 10’dan fazla teçhizat imha edildi

Çeçen komutan Alaudinov: Kursk istikametinde Ukrayna ordusuna ait 10’dan fazla teçhizat imha edildi

Sputnik Türkiye

Ahmat özel harekat timi komutanı Abdi Alaudinov, Rus birliklerinin Kursk istikametinde Ukrayna ordusuna ait 10’dan fazla teçhizatı imha ettiğini belirtti. 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T01:18+0300

2024-08-24T01:18+0300

2024-08-24T01:17+0300

ukrayna krizi

abdi alaudinov

ramzan kadirov

kursk

ukrayna silahlı kuvvetleri

tank

zırhlı araç

elektronik harp sistemi

askeri teçhizat

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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadirov’un yardımcısı ve Ahmat özel harekat timi komutanı Abdi Alaudinov, Telegram kanalından paylaştığı videoda, Ahmat birliklerinin gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 10’dan fazla askeri teçhizatı imha ettiğini söyledi.Alaudinov, “Bugün bizim bulunduğumuz cephe hattında düşmana ait 1 tank, 5 zırhlı muharebe aracı, 5-6 askeri araç, 1 Bukovel elektronik harp sistemi ve 1 toppçu sistemi imha edildi” dedi.Alaudinov ayrıca, Rus deniz piyadelerinin bugün bir yerleşim bölgesini özgürleştirdiklerini ve 10 Ukrayna askerini esir aldıklarını da sözlerine ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 21 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 4 bin 400'den fazla askerini ve 65 tankını kaybetti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/ukrayna-ordusu-kursk-bolgesindeki-koprulere-yonelik-saldirilarda-himars-fuzeleri-kullandi-1087120177.html

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abdi alaudinov, ramzan kadirov, kursk, ukrayna silahlı kuvvetleri, tank, zırhlı araç, elektronik harp sistemi, askeri teçhizat