https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/iran-disisleri-bakani-arakciden-ingiltere-ve-fransaya-israile-cevap-verme-hakkindan-vazgecmeyecegiz-1087198768.html

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den İngiltere ve Fransa'ya: 'İsrail'e cevap verme hakkından vazgeçmeyeceğiz'

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den İngiltere ve Fransa'ya: 'İsrail'e cevap verme hakkından vazgeçmeyeceğiz'

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı arakçi, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne ile yaptığı telefon görüşmelerinde Tahran'ın İsrail'e cevap... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T19:55+0300

2024-08-23T19:55+0300

2024-08-23T19:55+0300

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abbas arakçi

fransa

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ingiltere

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarına ülkesinin bölgede savaşın yayılmasını istemediğini ancak İsrail'e cevap verme hakkından da vazgeçmeyeceğini bildirdi.İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arakçi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.Görüşmelerde, karşılıklı ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınırken Lammy ve Sejourne, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı olan Erakçi'yi tebrik etti.İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, İsrail'in işgal ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmelere işaret ederek, İran'ın bölgede gerilimin azaltılmasında rol oynaması çağrısında bulundu.Arakçi ise İran'ın bölgede savaşın yayılmasını istemediğini ancak ülkesinin İsrail'in Tahran'daki terör faaliyetlerine yanıt verme hakkı olduğunu belirtti.Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne de Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik çabaların sürdüğünü İranlı mevkidaşına ileterek, bu konuda İran ile ikili istişarelerin devam etmesinin önemini vurguladı.İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikastı, 'İran'ın ulusal güvenliği ve egemenliğinin affedilemez bir ihlali' kabul ettiklerini ve İran'ın 'saldırgan İsrail'i cezalandırma hakkına sahip olduğunu' ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/iranin-yeni-disisleri-bakanindan-avrupaya-zeytin-dali-1087139489.html

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iran, iran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, fransa, stephane sejourne, ingiltere, david lammy, ismail haniye, israil